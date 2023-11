Wir haben diese Angebote und Produkte unabhängig voneinander ausgewählt, weil wir sie lieben, und wir glauben, dass sie Ihnen zu diesen Preisen gefallen könnten. E! verfügt über Affiliate-Beziehungen, sodass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie etwas über unsere Links kaufen. Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

Als Kind mit lockigem Haar träumte ich davon, eines Tages glattes Haar zu haben. Glattes Haar sah mühelos und schick aus, während mein krauser Lockenball eine Weird-Al-Atmosphäre ausstrahlte. Niemand in meiner Familie hatte lockiges Haar, daher konnte ich mich nirgendwo hinwenden (das war vor TikTok). Also verbrachte ich die 90er Jahre damit, meine Spiralen auszubürsten, viele Stirnbänder zu tragen und mich zu fragen, ob ich jemals „The Rachel“ bekommen könnte. Jetzt, als Erwachsener mit lockigem Haar, der außerdem sehr cool und beliebt ist, ist mir klar geworden, dass nicht meine Haare das Problem waren, sondern die Art und Weise, wie ich sie pflegte.

Es hat unzählige Stunden an Tutorials gedauert, bis mir klar wurde, dass der Weg zu erstaunlichen Locken damit beginnt, die eigenen Locken zu verstehen. Denn je lockiger Ihr Haar ist, desto schwieriger ist es für die Öle in Ihrer Kopfhaut, die Enden Ihrer Strähnen zu erreichen, was bedeutet, dass Sie Produkte mit viel Feuchtigkeit und Pflege benötigen. Deshalb habe ich feuchtigkeitsspendende Produkte zusammengestellt, die alle Arten von Wellen, Locken und Locken pflegen können, sowie Zubehör, das Haarbruch verhindert und die Form Ihrer Locken verbessert.

Von Satin-Kissenbezügen bis hin zu luxuriösen Haarmasken: Dies sind die unverzichtbaren Produkte für lockiges Haar, die jeden Tag zu einem „Good-Hair-Day“ machen. Scrollen Sie also weiter, um die wichtigsten Produkte zu finden, die Ihren Locken sagen werden: „Es wird Zeit.“ Oh, und sie kosten alle weniger als 35 $.