1,4 Milliarden mögliche Kunden: Deutschlands neue Handelslokomotive heißt Indien

Indien investiert viel Zeit, Geld und Ressourcen in den Aufbau seines Binnenmarktes und treibt die Energiewende voran. Die größte Demokratie der Welt wird für den Produktionsstandort Deutschland immer relevanter. Das geplante Freihandelsabkommen mit der EU biete große Chancen für die Weltwirtschaft, sagt ein Experte.

Raus aus der Abhängigkeit: Die Bundesregierung bemüht sich intensiv um neue Energiepartner. Die Konzentration auf wenige große Gaslieferanten wie Russland war pragmatisch und lukrativ, aber ebenso gefährlich. Deutschlands Wirtschaft ist vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping ebenso abhängig wie von Russlands Präsident Wladimir Putin: Mit einem Handelsvolumen von 246 Milliarden Euro im Jahr 2021 ist China zum sechsten Mal Deutschlands wichtigster Handelspartner. Aus keinem anderen Land der Welt importieren wir mehr Produkte als aus China. Deutsche Autohersteller wie VW, BMW und Daimler produzieren mehr Autos in China als in Deutschland.

Diese Abhängigkeit ist die nächste große Gefahr für die deutsche Wirtschaft. Wie Putin ist auch Xi Jinping bereit, im Zweifelsfall einen Krieg mit seinen Nachbarn zu beginnen. Sollte China Taiwan angreifen, müsste sich Deutschland laut Experten aus transatlantischer Loyalität an Sanktionen gegen China beteiligen. Sanktionen, die auch die deutsche Wirtschaft hart treffen würden. Wirtschaftlich wäre das ein Eigentor.

Um sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien, braucht Deutschland mehr Handelspartner und eine größere Auswahl an Produktionsstandorten. Indien könnte hier eine Schlüsselrolle spielen. Der Präsident der Frankfurt School of Finance & Management, Nils Stieglitz, sieht einen Wendepunkt in Indien, den er im Podcast „Wirtschaft Welt & Weit“ mit den Worten „Der Aufstieg des indischen Tigers“ beschreibt.

Indien verkauft staatseigene Unternehmen

Tatsächlich tut sich viel in der größten Demokratie der Welt: In Indien entsteht ein echter Binnenmarkt. Präsident Narendra Modi investiert Milliarden in die Infrastruktur des riesigen Landes mit fast 1,4 Milliarden Einwohnern. Laut Straßenbauprogramm der Zentralregierung sollen bis Ende 2025 rund 84.000 Kilometer Landstraßen und Schnellstraßen fertiggestellt werden. Außerdem wurde 2017 die größte Steuerreform seit der Unabhängigkeit Indiens vor 75 Jahren auf den Weg gebracht eine landesweit einheitliche Umsatzsteuer, die als wichtiger Baustein für einen indischen Binnenmarkt gilt.

Auch die Privatisierung schreitet voran: Die indische Regierung hat kürzlich Air India an die Tata-Gruppe verkauft. Nils Stieglitz sieht hier ein erhebliches Engagement indischer Großkonzerne: „Indische Konzerne wie Tata, Adani und Reliance glauben fest an den Industriestandort Indien und sind bereit, in den nächsten fünf bis acht Jahren mehr als 250 Milliarden US-Dollar zu investieren.“ All dies sind Zeichen für ein starkes Wachstum in einer Wirtschaftsnation, die bereits die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ist.

Stieglitz freut sich daher besonders auf das geplante Freihandelsabkommen, das bis Ende 2023 finalisiert werden soll. „Hier liegt eine ganz große Chance für die deutsche, europäische und Weltwirtschaft, denn wir brauchen wieder eine Lokomotive für den Freihandel, “, sagt der Indien-Experte. Rund neun Jahre ruhten die Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Indien. Nun soll es – wohl auch aufgrund der geopolitischen Veränderungen – schnell gehen.

Erneuerbare Energien als Jobmotor

Asien-Experte Christian Wagner von der Stiftung Deutsche Wissenschaft und Politik stimmt zu, dass Indien als Produktionsstandort für deutsche Unternehmen immer relevanter wird. In „Wirtschaft Welt & Weit“ gibt er auch Einblicke in den innenpolitischen Widerstand: „Die indische Mittelschicht, kleine Ladenbesitzer zum Beispiel, haben kein Interesse daran, dass sich große europäische Großhandelsunternehmen ansiedeln. Das gefährdet ihr Geschäftsmodell.“

Bei aller Euphorie steckt Indien aber auch mitten in einer regelrechten Jobkrise. Jeder zweite Einwohner ist jünger als 28 – und in dieser Altersgruppe liegt die Arbeitslosenquote bei fast 44 Prozent. Auf rund 35.000 Stellenausschreibungen bei der Staatsbahn haben sich Anfang des Jahres fast 12 Millionen Menschen beworben.

Ein Problemlöser könnte der Ausbau erneuerbarer Energien sein. Eine Branche, die in Indien mittlerweile eine wichtige Rolle spielt und in der viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Das Land investiert Milliarden in den Ausbau der Solarenergie und ist führend bei der Nutzung der Wasserkraft als Energiequelle. Deutschland unterstützt Indien bereits beim Ausbau erneuerbarer Energien. Hier liegt mit Blick auf die Zukunft sicherlich noch viel Potenzial.

Auch der Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft hat vor wenigen Wochen diesen Blick gewagt und erneut die Frage aufgeworfen, ob Indien immer ein Zukunftsmarkt bleiben wird. Eine Frage, auf die es nächstes Jahr eine Teilantwort geben wird: Das geplante Freihandelsabkommen könnte die Wirtschaftswelt geostrategisch neu ordnen – wenn es tatsächlich umgesetzt wird.