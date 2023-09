Lohr am Main

Auf dem Gelände eines Schulzentrums im unterfränkischen Lohr am Main ist am Freitagnachmittag ein Jugendlicher tot aufgefunden worden. Das sagte ein Polizeisprecher. Ein jugendlicher Tatverdächtiger sei gegen 18 Uhr festgenommen worden. „Wir gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus“, sagte er. Das Opfer war 14 Jahre alt. Zum genauen Alter des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Der Verdächtige soll am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um eine mögliche Untersuchungshaft zu prüfen. Nach Angaben des Polizeisprechers meldete sich am Nachmittag ein weiterer Jugendlicher auf einer Polizeiwache und gab an, dass ein Bekannter von ihm einen anderen Menschen getötet habe. Anschließend fuhr die Polizei zum Schulzentrum und fand dort den offenbar schwer verletzten Mann.

Der Rettungsdienst konnte lediglich den Tod des Jugendlichen feststellen. Beim Eintreffen der Polizei war zunächst unklar, ob das Opfer noch am Leben war. Eine Obduktion soll nun den Todeszeitpunkt ermitteln. In Bayern waren an diesem Freitag Sommerferien.