Zypriotische Führer trafen sich am Samstag, um einen gewalttätigen rechten Protest gegen Flüchtlinge und Migranten zu besprechen, der am Freitagabend in der Hafenstadt Limassol ausbrach.

Die Polizei nahm 13 Personen fest, nachdem ein Mob während eines Anti-Einwanderungsmarsches Ladenfronten zerstört und zahlreiche Mülleimer in Brand gesteckt hatte. Unter den Festgenommenen befand sich auch der mutmaßliche Organisator des Marsches.

Im Präsidentengebäude fand eine Dringlichkeitssitzung mit den zuständigen Ministern und Leitern der Polizei, des Zivilschutzes und der Feuerwehr statt.

Zyperns Präsident Nikos Christodoulides verurteilte „Bilder der Schande“ und deutete an, dass die Gewalt das Produkt einer Gruppe von Kleinkriminellen sei, die keinen wirklichen Bezug zur Migrationssituation hätten.

Was ist in Limassol passiert?

Eine Gruppe von Menschen mit Kapuze hat am Freitagabend Migranten und ihre Geschäfte in Limassol angegriffen. Sie warfen Brandsätze und Steine ​​und zündeten Mülltonnen an.

Amateurvideoaufnahmen zeigten mehrere beschädigte Ladenfronten und die Straße war mit brennenden Mülltonnen übersät. Man sah eine Gruppe von Demonstranten, die einwanderungsfeindliche Parolen skandierten.

Nach Angaben der Polizei gaben fünf Personen an, während der Ausschreitungen angegriffen worden zu sein. Alle fünf wurden im Krankenhaus behandelt und wieder freigelassen.

Die Gewalt brach nur vier Tage aus, nachdem eine Gruppe griechischer Zyprioten versucht hatte, protestierende Syrer in einem Dorf in Chloraka anzugreifen. Das Dorf war ein Brennpunkt der Spannungen zwischen Einheimischen und Migranten.

Flüchtlingskrise in Zypern

Die Spannungen über den großen Zustrom von Migranten nehmen im Inselstaat Zypern im östlichen Mittelmeer zu, wo die Behörden mit den Zahlen überfordert sind.

Nach Angaben des Innenministeriums machen Flüchtlinge und Migranten mittlerweile 6 % der Bevölkerung aus, der höchste Anteil in der EU.

Flüchtlingslager auf Zypern sind überfüllt und beengt, vielerorts haben sich Ghettos gebildet, in denen Menschen in Armut leben.

Die Insel ist seit 1974 geteilt und die Republik Zypern ist seit 2004 Mitglied der EU, EU-Gesetze und -Vorschriften gelten jedoch nur für den südlichen Teil der Insel.

Zyperns Regierungen haben sich wiederholt darüber beschwert, dass Migranten aus der Türkei legal nach Nordzypern reisen und von dort aus über die grüne Grenze nach Südzypern gelangen und so in die EU einreisen.

