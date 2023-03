Moederdag is de enige dag van het jaar gewijd aan de vrouw die al haar tijd aan jou wijdt, dus zorg ervoor dat je haar dit jaar viert, zelfs van oceanen ver weg. Als je niet dichtbij genoeg woont om persoonlijk aanwezig te zijn op Moederdag, zijn er nog steeds zoveel attente geschenken tot je beschikking om je moeder zich speciaal te laten voelen. Het is misschien niet hetzelfde als fysiek aanwezig zijn, maar het helpt je een heel eind om je moeder (of grootmoeder) weet hoeveel ze voor je betekent.

Zeker, er zijn de oude standbys zoals bloemen En kaarten, maar wat dacht je van een lief cadeau voor de sentimentele mama, of iets praktisch dat het leven van je mama makkelijker maakt? Om je te helpen het juiste cadeau te vinden voor je moeder die ver weg is, hebben we een lijst gemaakt met de beste Moederdagcadeaus voor als je er niet persoonlijk bij kunt zijn. Deze doordachte en unieke geschenken laten zien dat je liefde echt ver kan gaan.

Sarah Tew/CNET Als je moeder van Disney houdt, maar Disney Plus nog niet heeft geprobeerd, geef haar dan het geschenk dat ze blijft geven: alle Disney die ze kan kijken. Je moeder kan populaire shows zoals The Mandalorian kijken en eindelijk zien waar het allemaal om draait met Encanto. We hebben Disney Plus beoordeeld als de beste streamingdienst voor kinderen in hart en nieren, dus als je moeder van nostalgie houdt en op de hoogte wil blijven van de nieuwste releases, zal ze dol zijn op Disney Plus.

Mixboek Als je niet persoonlijk bij je moeder kunt zijn, kan een gepersonaliseerd fotoboek van al je momenten met haar het gat opvullen. Met Mixbook, een van de beste fotoboeken van CNET, kun je het ultieme cadeau maken door foto’s te uploaden vanaf je telefoon, computer of sociale mediasites zoals Instagram en Facebook, en van daaruit je boek, kalender en meer bouwen in slechts een paar stappen.

De dorpel The Sill is een plantenmarktplaats met een breed scala aan fantastische plantenkeuzes voor alle soorten plantenouders. De Easy Care-bundel is het beste cadeau voor een moeder die van planten houdt, maar de voorkeur geeft aan een onderhoudsarme optie. In deze bundel krijgt ze de huisdiervriendelijke peperomia obtusifolia en een droogte- en weinig lichttolerante ZZ-plant. Wat meer is, als een van CNET’s beste plaatsen om online planten te kopen, zal je moeder dol zijn op de kwaliteit van dit cadeau.

Amazone De Kindle Paperwhite is niet voor niets onze beste allround e-boeklezer. Het beschikt over warme lichtinstellingen, een langere batterijduur en is volledig waterdicht. Voor een betere kijkervaring heeft deze editie van de Kindle Paperwhite een 6,8-inch scherm, perfect voor een virtuele boekenclub. Je ontvangt prijsmeldingen voor Kindle Paperwhite

Knuffel klonen Als je een moeder hebt die dol is op haar huisdieren, overweeg dan om haar een knuffeldier te geven om haar voortdurend aan haar genegenheid te herinneren. U begint het Cuddle Clones-proces met de naam van het huisdier, daarna volgt u het type huisdier en ten slotte het ras. Daarna doorloop je een reeks eenvoudige vragen en upload je foto’s, en voila, je moeder heeft binnen acht weken een vage versie van haar huisdier.

Amazone Deze ArtPix 3D Photo Crystal is een andere coole manier om een ​​bijzondere foto vast te leggen, maar dan in 3D. Dit wordt bereikt door het gebruik van lasergravure die elke foto tot leven brengt. Je kunt dit cadeau volledig personaliseren op basis van lettertype, grootte, achtergrond en meer. En dit cadeau kan nog verder worden verbeterd door een voet en LED-lampjes toe te voegen, maar het kristal zelf is genoeg om je genegenheid over te brengen. Je ontvangt prijsmeldingen voor ArtPix 3D Crystal Photo

Heimwee Er zijn verschillende manieren om je moeder dankbaar te zijn, maar een kaars (samen met een handgeschreven brief) is een prachtig gebaar. Deze kaars is 13,75 gram en brandt ongeveer 60 tot 80 uur. Gemaakt met een natuurlijke sojawasmelange met tonen van bergamot, lavendel, salie, jasmijn en andere geurige aroma’s, zal deze kaars haar dag opvrolijken.

Etsy Houdt je moeder van sieraden en bewaart ze al je oude handgeschreven papieren uit haar kindertijd? Combineer haar twee liefdes met deze aanpasbare, handgemaakte armband van goud, roségoud of zilver. Als je eenmaal hebt besloten hoe je het wilt laten graveren, kun je het bericht schrijven en een afbeelding kiezen die overeenkomt met hoe je het eruit wilt laten zien.

Ongewone goederen Als je je moeder in realtime wilt laten weten dat je aan haar denkt, is dit het cadeau voor haar. Waar je ook bent, deze lamp werkt als een charme door op te lichten en een kleurrijke gloed naar haar over te brengen wanneer je hem aanraakt.

Amazone De Eufy RoboVac 25C wordt beoordeeld als CNET’s best betaalbare robotstofzuiger. Het heeft een krachtige zuigkracht die effectief is op zowel hardhout als vloerbedekking. Haar van huisdieren en andere kleine stofhopen worden er gemakkelijk door opgepikt. En hoewel het niet de meest geavanceerde robotstofzuiger is, is het meer dan genoeg om je moeder te laten ontspannen terwijl iets anders de rommel opruimt. Je ontvangt prijsmeldingen voor Eufy RoboVac 25C

Amazone Koffie zetten moet zo eenvoudig mogelijk zijn, maar om het goed te doen heb je het perfecte koffiezetapparaat nodig. De winnaar van de Editors’ Choice, het Oxo Brew-koffiezetapparaat met acht kopjes, is onze favoriete druppelbrouwer. Met deze machine maak je van je moeder een kopje dat niet onderdoet voor elke coffeeshop. De Oxo Brew heeft een filtermand voor één kopje, nauwkeurige instellingen voor een betere watertemperatuur, een dubbelwandige stofzuiger en hij is klein genoeg om op het aanrecht van je moeder te passen. Lees onze recensie van het Oxo 8-kops koffiezetapparaat. Je ontvangt prijsmeldingen voor Oxo 8 Kops Koffiezetapparaat

de miljoen rozen Laat je moeder zien hoeveel je van haar houdt met een doos duurzame rozen. Deze echte rozen kunnen wel drie jaar goed blijven! Hoewel ze prijzig kunnen zijn, zijn deze prachtige bloemen het geld meer dan waard. Ze zijn er in verschillende kleuren en boeketmaten.

Op vakantie Geef je moeder het favoriete tijdverdrijf van Amerika cadeau — dat klopt, een op maat gemaakte pickleball-set. De op maat gemaakte pickleball-set van On Holiday is geweldig voor elke actieve moeder of moeder die op zoek is naar een nieuwe hobby. Voor $ 144 kun je twee peddels, een set ballen en een tas kiezen. Alle peddels hebben een uniek ontwerp, dus je kunt degene kiezen die het beste bij de persoonlijkheid van je moeder past.

