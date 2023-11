1,3 miljoen euro sinds geen ‚Trinkgeld‘

Unter Trinkgeld wordt over het algemeen beschouwd als een kleinere euro-weddenschap dan het is – en niet als een enkel financieel overzicht. Als het in een Fall-vorm FG Köln is, is dat de juridische interpretatie van Trinkgeld en hetzelfde.

Een hoogteprijs van 50.000 euro en een hoogteprijs van 1,3 miljoen euro en die inkopers kunnen geen extra vergoedingen krijgen van de klant. Dat het Finanzgericht (FG) Keulen in am Montag veröffentlichtentschieden (Urt. v. 14.12.2022, Az. 9 K 2507/20 en 9 K 2814/20).

Deze Zahlungen werden door een eener GmbH betrokken bij een erfenis van twee Procuristen. Deze bevoegdheden zijn dan geldig in hun Einkommensteuererklärung, namelijk die Zahlungen als „Trinkgelder“ in Sinne von § 3 No. 51 Einkommensteuergesetz (EStG) zu qualifizieren und damit steuerfrei seien. De argumentatie: Het geld verkeert in goede staat met een redelijk inzicht in de wettelijke vereisten en de wettelijke basis voor de wettelijke verplichtingen van de advocatuur.

Als de financiering eenmaal is begonnen, wordt de veldslag behandeld als een steuerpbligigen Arbeitslohn. Omdat u dankbaar bent voor uw geld, bent u bereid zowel voor uw bedrijf als voor uw zakelijke relaties te zorgen. Na een vastgesteld geldbedrag is het niet duidelijk dat de grenzen van het Trinkgeld uitgebreider zijn, maar de visie op de financiële aspecten van de hogere belastingtarieven wordt niet gedekt door het Trinkgeld.

FG: Trotz Gesetzesänderung is een grensoverschrijdende onderneming

Dieser Argumentation schloss sich das FG Köln nun an. Deze twee zijn vanaf de hoogte te zien, en met uitzicht vanaf de Gesamtumstände keine steuerfreien Trinkgelder. Sinds de Gesetzgeber im Jahr 2002, die noch de Freibetragsgrenze in Höhe von 1.224 Euro abgeschafft hatte, habe er nicht beabsichtigt heeft, heeft het Begriff des Trinkgelds helemaal niet meer zu limit. Die Zahlungen in Höhe von 50.000 Euro bzw. rundvlees 1,3 miljoen. Euro’s die in het Duitse Rahmen terechtkwamen, waren over het algemeen de beste keuze omdat Trinkgeld-intellecten werden gewonnen.

Klassischerweise würden Trinkgelder vornehmlich en hier niedriger entlohnte Berufe wie Kellner, Taxifahrer of Friseure gezahlt, dus dat is FG meer. Hier vindt u volop flössen en zelfs kleine geldbedragen. Demgegenüber sind Geldgeschenke von hohem Wert or der Arbeitsentgelte from Sicht des FG gerade kein Trinkgeld im Sinne des EStG.

jb/LTO-Redaktion