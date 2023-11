12 vrouwen en een jongen – Hamas-gijzelaars: dit zijn de bevrijde Israëli’s

Vrijdag werden dertien Israëlische, tien Thaise en één Filippijnse gijzelaars geruild tegen 39 Palestijnse gevangenen. Israël heeft nu de namen van de vrijgelatenen gepubliceerd. Er zijn twaalf vrouwen en één jongen, er zijn geen mannen onder hen.

Het bekendste gezicht van degenen die uit de handen van Hamas zijn vrijgelaten, is waarschijnlijk Yaffar Adar. De 85-jarige werd op 7 oktober ontvoerd uit kibboets Nir Oz – ze was te zien op een Hamas-video terwijl ze werd weggevoerd in een golfkar. Ook Doron Katz (34) en haar twee dochters Aviv (2) en Raz (4) kwamen vrij. Ruth Mundar (78) werd samen met haar dochter Keren (54) en haar kleinzoon Ohad (9) vrijgelaten. Danielle Aloni (44) werd samen met haar jonge dochter Emilia (5) vrijgelaten. De andere gijzelaars die nu naar hun families kunnen terugkeren zijn Adina Moshe (72), Hanna Katzir (77), Margalit Mozes (78) en Channa Peri (79). De identiteit van de Thaise en Filippijnse gijzelaars is niet bekendgemaakt. Sommigen van hen werkten als gastarbeiders in Israël toen Hamas zijn bloedige aanvallen uitvoerde. Eerste Palestijnen vrijgelaten In ruil daarvoor werden 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten, volgens de woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken, Majed Al-Ansari, waren dit ‘vrouwen en kinderen’. De vrijlating van de gevangengenomen Palestijnse activiste Marah Bakir is al aangekondigd. De 23-jarige zat al zeven jaar in Israëlische hechtenis nadat ze op 16-jarige leeftijd na schooltijd in Jeruzalem een ​​politieagent met een mes had aangevallen. Bakir ontkende de beschuldigingen altijd, maar werd bij het incident ook neergeschoten. “Breng alle gijzelaars terug” ’s Avonds kondigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de terugkeer van alle door Hamas ontvoerde mensen als doel aan. “We zijn vastbesloten om al onze gijzelaars terug te brengen”, zei Netanyahu. “Dit is een van de doelen van de oorlog en we zijn vastbesloten om alle doelen van de oorlog te bereiken.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Wenen verwelkomde vrijdagavond op X de vrijlating van “13 onschuldige vrouwen en kinderen”. “Na weken van lijden zullen ze eindelijk herenigd worden met hun families.” Nu is de volledige uitvoering van de overeenkomst van cruciaal belang. “Deze belangrijke eerste stap moet worden gevolgd door de vrijlating van alle gijzelaars”, aldus de post. Het eerste akkoord vereist de vrijlating van 50 gijzelaars. Als onderdeel van een vierdaags staakt-het-vuren in de Gazastrook dat vrijdagochtend begon, zullen in totaal 50 van de ongeveer 240 Hamas-gijzelaars worden vrijgelaten. In ruil daarvoor zullen 150 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen.





