Ook al denken we misschien niet zo vaak aan onze hersenen, de realiteit is dat het veel energie kost om na te denken, te bewegen en ons dagelijks leven te leiden. En ons brein heeft voldoende brandstof nodig om zijn werk goed te doen.

Studies tonen aan dat de hersenen gemiddeld verantwoordelijk zijn voor ongeveer 20% van de calorieën die we dagelijks verbranden. Dat betekent echter niet dat voedsel je hersenen zal helpen door te komen. Als het gaat om het versterken van je hersenen om hun beste werk te doen – gefocust blijven en een sterk geheugen behouden – zijn sommige voedingsmiddelen veel beter dan andere.

Als je je geest in goede conditie wilt houden, zijn hier de 12 beste voedingsmiddelen voor de gezondheid van de hersenen.

Bladgroenten

Niet om je moeder na te praten, maar ze had gelijk. Die bladgroenten zijn echt goed voor je, vooral je hersenen. Spinazie, boerenkool, boerenkool – noem maar op. Deze groenten zijn rijk aan hersenstimulerende voedingsstoffen zoals bètacaroteen, foliumzuur, luteïne en vitamine K. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat plantaardig voedsel vooral goed kan zijn om cognitieve achteruitgang te beteugelen.

Dagelijks aanbevolen inname: Streef naar ongeveer 1/4 kopje per dag, of 1,5 tot 2 kopjes per week.

Noten

Noten worden geprezen als een bron van eiwitten en gezonde vetten. Maar het zijn ook geweldige hersenvoedingen. Elke noot heeft unieke voordelen, en het opnemen van pistachenoten, macadamia’s en amandelen in uw dieet zal zeker de gezondheid van uw hersenen ondersteunen. Maar voor een echte mentale powerboost ga je naar walnoten. Ze zitten boordevol omega-3-vetzuren en antioxidanten, die beide belangrijk zijn om mentale achteruitgang te voorkomen.

Dagelijks aanbevolen inname: Uit een onderzoek uit 2021 bleek dat volwassenen die 15 tot 30 gram noten per dag consumeerden, opmerkelijk hogere cognitieve scores hadden dan degenen die minder aten.

Koffie en thee

Je bent misschien gewend om koffie of thee te drinken om wakker te blijven, maar deze cafeïnehoudende dranken hebben meer te bieden dan een simpele ochtendoppepper. Onderzoekers hebben het vermogen van cafeïne opgemerkt om de informatieverwerkingscapaciteit van de hersenen te stimuleren, en koffie bevat ook veel krachtige antioxidanten, die de gezondheid van de hersenen kunnen ondersteunen. Naast beide is groene thee rijk aan L-theanine. Dit krachtige aminozuur kan helpen bij het beheersen van stress en angst, wat belangrijk is voor de hersenfunctie.

Dagelijks aanbevolen inname: Tot 400 milligram cafeïne per dag (ongeveer vier kopjes koffie of zwarte thee) wordt over het algemeen als veilig beschouwd voor de meeste volwassenen.

Tomaten

Tomaten zijn een van de beste voedingsmiddelen voor de gezondheid van de hersenen, dankzij hun rijke lycopeengehalte. Van deze krachtige carotenoïde is aangetoond dat het helpt bij het voorkomen van cognitieve stoornissen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Een verse, middelgrote tomaat bevat zo’n 3,2 milligram lycopeen, en je vindt er nog meer in tomatensauzen, pasta’s en ketchup.

Dagelijks aanbevolen inname: Studies tonen aan dat 9 tot 21 milligram lycopeen per dag het meest gunstig kan zijn.

Mykhailo Hrytsiv / 500px / Getty Images



Volkoren

Volle granen zoals volkoren, havermout, gerst en bruine rijst zijn essentiële onderdelen van een uitgebalanceerd dieet en het is bekend dat ze de cardiovasculaire gezondheid ondersteunen. Wat minder bekend is, is dat veel volle granen rijk zijn aan vitamine E, een belangrijke antioxidant die helpt de aanwezigheid van vrije radicalen te verminderen en neurologische schade te voorkomen. Experts geven ook de voorkeur aan het consumeren van vitamine E in zijn natuurlijke vorm in plaats van via supplementen, waardoor volle granen een uitstekende keuze zijn om de vitamine E-inname te stimuleren.

Dagelijks aanbevolen inname: Richtlijnen bevelen ten minste drie porties volle granen per dag aan, in totaal ten minste 48 gram.

Broccoli

Bladgroenten zijn niet de enige groene groenten die op de lijst staan ​​met de beste voedingsmiddelen voor de gezondheid van de hersenen. Broccoli en andere kruisbloemige groenten zijn ook belangrijk. Deze groenten bevatten hoge doses glucosinolaten. In combinatie met water produceren deze verbindingen isothiocyanaten, krachtige metabolieten waarvan bekend is dat ze neuroprotectieve eigenschappen hebben.

Dagelijks aanbevolen inname: De USDA beveelt aan dat volwassenen 1,5 tot 2,5 gram kruisbloemige groenten per week eten.

Zalm en tonijn

U kunt er een gewoonte van maken om vet voedsel te vermijden, maar als het om vis gaat, is vet een goede zaak. Vis zoals zalm en tonijn zijn rijk aan omega-3-vetzuren, die in verband worden gebracht met veel positieve gezondheidsresultaten, ook voor de hersenen. Met name deze gezonde vetten zijn gekoppeld aan lagere niveaus van bèta-amyloïde in het bloed. Dit schadelijke eiwit vormt klonten in de hersenen die vaak leiden tot de ziekte van Alzheimer.

Dagelijks aanbevolen inname: Streef naar ten minste twee porties kwikarme vis zoals zalm en lichte tonijn per week.

Bessen

Een appel per dag houdt de dokter misschien weg, maar een bos bessen houdt mentale achteruitgang op afstand. Bessen zijn een van de beste voedingsmiddelen voor de hersenen omdat ze boordevol flavonoïden zitten. Deze natuurlijke pigmenten maken bessen niet alleen kleurrijk, ze verbeteren ook de hersenfunctie, vooral als het gaat om het geheugen.

Dagelijks aanbevolen inname: Het is aangetoond dat het eten van ten minste twee porties (elk een halve kop) bessen per week de achteruitgang van het geheugen met maar liefst tweeënhalf jaar vertraagt.

Donkere chocolade

Als je op zoek bent naar voedsel dat goed is voor je hersenen, denk je misschien niet aan een heerlijke traktatie zoals pure chocolade. Maar pure chocolade brengt veel van de voordelen van de andere voedingsmiddelen op deze lijst samen. Het zit vol met antioxidanten, flavonoïden en cafeïne, waardoor het een van de meer hersengezonde voedingsmiddelen is die je kunt eten. Zeg niet dat ik je geen goed nieuws heb gegeven.

Dagelijks aanbevolen inname: Een kleine snack pure chocolade, 30 tot 60 gram een ​​paar keer per week, kan de hersenfunctie helpen verbeteren. Zorg ervoor dat het voor ten minste 70% donker is om de meeste voordelen te krijgen en beperk de calorieën van suiker.

Zaden

Ze zijn misschien klein, maar zaden zitten net zo boordevol voedingsstoffen als veel noten, en ze vormen een geweldige snack om van te smullen. Met name zonnebloempitten zijn rijk aan vitamine E, waarvan we de voordelen voor de hersenen hierboven hebben besproken. Pompoenpitten zijn ook een krachtige bron van antioxidanten en belangrijke mineralen zoals koper, ijzer, magnesium en zink. Elk van deze mineralen kan helpen beschermen tegen cognitieve achteruitgang of hersenaandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer, depressie en zelfs epilepsie.

Dagelijks aanbevolen inname: Probeer drie of vier keer per week 1/8 tot 1/4 kopje zaden te eten. Je kunt de soorten mixen, van pompoen- en zonnebloempitten tot chiazaad en gemalen lijnzaad.

Claudia Totir/Getty Images



Eieren

Dit go-to-ontbijt is niet alleen goed voor een eiwitpunch in de ochtend. Eieren zijn ook rijk aan verschillende belangrijke B-vitamines, waaronder B6, B12 en B9 (foliumzuur). Studies tonen aan dat deze vitamines kunnen helpen bij het voorkomen van hersenkrimp en mentale achteruitgang bij oudere volwassenen.

Dagelijks aanbevolen inname: Voor de meeste volwassenen is één ei per dag een goed doelwit. Uw arts kan meer of minder aanbevelen op basis van uw algehele gezondheid en cholesterolgehalte.

Kurkuma

Uw kruidenrek is waarschijnlijk niet de eerste plaats waar u denkt te kijken als u goede hersenvoeding overweegt. Maar kurkuma, een belangrijk ingrediënt in kerriepoeder, is niet iets dat je over het hoofd wilt zien als je een gezonde geest wilt ondersteunen. Kurkuma bevat curcumine, dat in verband is gebracht met verschillende positieve resultaten voor de gezondheid van de hersenen, van bescherming tegen de ziekte van Alzheimer tot het ondersteunen van de groei van hersencellen.

Dagelijks aanbevolen inname: Omdat kurkuma een specerij is, krijg je waarschijnlijk niet zoveel als je nodig hebt door er simpelweg mee te koken. Overleg met uw arts of een curcuminesupplement een goede optie voor u zou zijn.

Supplementen voor een gezond brein

Voor de gezondheid van de hersenen, zoals bij elk type voeding, is het het beste om aan de meeste of al uw behoeften te voldoen via uw normale dagelijkse voeding. Met andere woorden, het eten van het voedsel dat we hierboven hebben bekeken, is de beste manier om je hersenen op de lange termijn goed te laten functioneren.

Als u het echter moeilijk vindt om met deze hersenvoeding binnen te krijgen wat u nodig heeft, kan het nuttig zijn om enkele supplementen in uw dieet op te nemen. U kunt supplementen of multivitaminen overwegen die een van de volgende bevatten:

B-vitamines, vooral B6, B12 en B9

Vitamine C

Beta-caroteen

Magnesium

Zink

Koper

Ijzer

Curcumine

Omega-3 vetzuren

De gezondheid van de hersenen is van cruciaal belang voor uw algehele gezondheid en welzijn, dus raadpleeg uw arts voordat u supplementen aan uw dieet toevoegt.

De informatie in dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.