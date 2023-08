Zwölf neue Zahnarzthelfer feierten den Abschluss ihres einjährigen Programms während der jährlichen Auszeichnungszeremonie des Illinois Valley Community College am 29. Juli.

Bei den Anstecknadeln handelt es sich um kleine Medaillons, in die der Name und das Programm der Hochschule eingraviert sind.

Die Absolventen Zoe Crawford und Kaitlyn Bauman blickten auf das Jahr zurück, und die diplomierten Zahnmedizinischen Assistenten und ihre Lehrkräfte rezitierten gemeinsam das Versprechen der Zahnmedizinischen Assistenten, das mit dem Versprechen endet, „immer zu lächeln“.

Die Absolventen des Jahrgangs 2023 waren die ersten, die das neue Dentallabor des IVCC nutzten, das letztes Jahr an seinem neuen Standort im Fitnessstudiogebäude eröffnet wurde und über mehr Arbeitsfläche und einen separaten Sterilisationsbereich verfügt.

Während der Zeremonie gehörten auch Crawford und Bauman zu den Studenten, die für herausragende Leistungen ausgezeichnet wurden. Sie wurden für ihre akademische Exzellenz bei der Aufrechterhaltung eines Notendurchschnitts von 3,8 oder höher in allen College-Credit-Kursen ausgezeichnet. Alle 12 Absolventen erreichten einen Notendurchschnitt von 3,25 oder mehr auf einer Skala von 4,0.

Rebecca Peura erhielt den Team Player Award als Anerkennung für ihren Beitrag zur Schaffung und Aufrechterhaltung von Respekt und Teamarbeit, die für eine effektive Zahnarztpraxis von entscheidender Bedeutung sind. „Sie hat keine Angst vor der Arbeit und ist bereit, Zeit zu investieren und problemlos zu delegieren. Außerdem hat sie einen Sinn für Humor, der die Stimmung in jedem Raum aufhellen kann“, heißt es in der Auszeichnung.

Audrey Jenkins erhielt den Astounding Assistant Award und würdigte damit ihre herausragenden Leistungen in allen Aspekten der zahnärztlichen Assistenz. „Sie … hat sich mit der Interaktion mit dem Patienten so wohl gefühlt, als würde sie das schon seit Jahren tun.“ Jenkins wurde für ihre Bereitschaft, ihre Klassenkameraden zu unterstützen und zu unterrichten, sowie für ihre herausragende Leistung im Labor gelobt, die „die harte Arbeit widerspiegelt, die sie im Laufe des letzten Jahres geleistet hat“.

Das Zahnarzthelferprogramm des IVCC ist eines von nur vier im Bundesstaat, in dem Absolventen nach Abschluss des Zahnarzthelferzertifikats und zusätzlicher Kurse eine Zertifizierung mit erweiterten Funktionen erwerben können. Das bedeutet, dass sie fortgeschrittene klinische Aufgaben übernehmen können, was dazu geführt hat, dass das IVCC-Zahnarztassistentenprogramm bei Studenten beliebt ist und Absolventen hervorgebracht hat, die in Zahnarztpraxen gefragt sind, die interdisziplinär ausgebildete Fachkräfte suchen, sagte Heather Seghi, Programmkoordinatorin für Zahnassistenten und Interimsdekanin für Gesundheitsberufe.

„Unser Programm bietet Studenten, was sie brauchen, und stellt Zahnarztpraxen die qualifizierten Fachkräfte zur Verfügung, die sie benötigen“, sagte sie und verschaffte den Patienten letztendlich einen besseren Zugang zu einer umfassenderen zahnmedizinischen Versorgung unter einem Dach.

Mittlerweile wächst das Programm des IVCC, da es darauf abzielt, ein zweijähriges, zweistufiges Studienprogramm zu entwickeln, bei dem Absolventen der Zahnarzthelfer auch die Phase der Zahnhygiene absolvieren können, ohne das IVCC zu verlassen. Wenn das Zahnhygieneprogramm im Herbst akkreditiert wird, könnte es im nächsten Frühjahr damit beginnen, Studenten für Herbstkurse 2024 aufzunehmen. IVCC wäre das zweite Community College im Bundesstaat, das das zweiphasige Programm anbietet, sagte Seghi.