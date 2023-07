Schwerwiegende Vorfälle werden aufgelistet. Zu Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Lehrern – sowohl von Seiten der Schüler als auch der Eltern – gehörte auch, dass ein Lehrer geohrfeigt wurde. Zu den massiven Störungen des Schulfriedens gehört beispielsweise, dass am 9. Januar 2023 in der großen Pausenhalle eine Feuerwerksrakete abgefeuert wurde und zwei Schüler verletzt wurden. Aus dem Brief geht hervor, dass Schüler immer wieder Airsoft-Pistolen mitbringen, die teilweise wie echte Waffen aussehen und sie damit bedrohen. Lehrer seien mit Eltern konfrontiert, die sich „zunehmend unhöflich verhalten“. Einer Auflistung der Vorfälle folgt ein Forderungskatalog: Kameras, Zäune, ein Schulsozialarbeiter, ein Sicherheitsdienst – und insgesamt mehr Unterstützung. „Die Sorge ist, dass die Realschule Hardtberg in dieser sich verändernden Gesellschaft, in der Gewalt und Respektlosigkeit deutlich zunehmen, allein gelassen wird.“