1:2 bei Hertha: Schlusslicht Schalke

Stand: 23.10.2022 19:29 Uhr

Schalke 04 hatte nach dem Platzverweis von Frank Kramer in Spiel eins Pech und verlor am Sonntag (23.10.2022) in der Fußball-Bundesliga das sechste Spiel in Folge mit 1:2 (0:0) bei Hertha BSC.

Lucas Tousart (49.) brachte die Berliner mit einem Distanzschuss in Führung. Florent Mollet (85.) glich in der Schlussphase aus, ehe Wilfried Kanga (88.) den Sieg der Berliner sicherte.

Schalke ist nun Tabellenletzter, für Hertha BSC war es der erste Heimsieg der Saison. „Das ist extrem bitter. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, kommen spät zurück und dann müssen wir nur noch einen Punkt holen“, sagte Schalkes Marius Bülter DAZN enttäuscht.

Schalkes Tor aberkannt

Das Spiel begann energisch: Kanga (2./5.) tauchte zweimal gefährlich vor dem S04-Kasten auf, auf der anderen Seite traf Dominick Drexler nur das Außennetz (4.). Schalke hatte danach Pech: Erst wurde ein sehenswerter Volleyschuss von Bülter (15.) wegen Abseits zu Recht verfehlt, dann wurde das zweite Schalker Tor nach einem vorangegangenen Foul nicht anerkannt (21.).

Danach flachte das Spiel ab: Die Hausherren hatten etwas mehr Ballbesitz, ohne gefährlich zu werden – auch offensiv kamen die Gäste nicht wirklich zur Geltung. Ohne eine echte Torchance schummelten beide Mannschaften in Richtung Pause, sowohl den Herthanern als auch den Knappen fehlte es im letzten Drittel an Genauigkeit und dem Zug zum Tor.

Kanga kontert den späten Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: Tousart schoss aus 25 Metern, der Ball landete mit freundlicher Hilfe von S04-Torhüter Alexander Schwolow im Netz. Schalke wirkte geschockt, spielte viel zu ungenau nach vorne. Kaum zielstrebiger waren Herthas Bemühungen um ein zweites Tor. Mitte des zweiten Durchgangs kamen beide Mannschaften kaum noch zu einem Pass des eigenen Mannes.

Der eingewechselte Marco Richter sorgte immerhin wieder für ein Tor (70.). Von Schalke war offensiv kaum etwas zu sehen, der Bundesliga-Aufsteiger wirkte trotz Rückstand einfallslos und kreativ. Doch dann läutete Mollet mit dem Ausgleich aus dem Nichts eine spannende Schlussphase ein: Denn fast im Gegenzug ging Hertha nach einem Pass auf Kanga wieder in Führung. Davon hat sich S04 nie erholt.

Hertha eröffnet gegen Bremen

Zum Auftakt des 12. Spieltags der Fußball-Bundesliga ist Hertha BSC in Bremen an der Weser gefordert (Freitag, 28.10.2022, 20:30 Uhr). Zwei Tage später empfängt Schalke den SC Freiburg (17.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de