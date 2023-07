Die Tour wird 2023 definitiv in den Bergen entschieden. Acht Etappen durch das Hochgebirge, darunter vier Bergankünfte, warten auf die Fahrer. Die erste Bergankunft findet am sechsten Tag in Cauterets-Cambasque statt, wo Rekordsieger Miguel Indurain 1989 seinen ersten Tour-Etappensieg errang. Danach folgen Höhenankünfte am Puy-de-Dome, am Grand Colombier und am Saint-Denis. Gervais Mont Blanc. Die Entscheidung sollte am vorletzten Tag auf der schwierigen Etappe zum Le Markstein Fellering mit fünf Anstiegen fallen. Dagegen gibt es auf der 16. Etappe über 22,4 Kilometer nur ein Zeitfahren, das Finale findet traditionell auf den Champs-Élysées in Paris statt.