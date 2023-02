Meld u aan voor de nieuwsbriefreeks Fitness, maar beter van CNN. Onze zevendelige handleiding helpt je om een ​​gezonde routine aan te gaan, ondersteund door experts.





Als je je hele training niet in een drukke dag kunt passen, denk je dan dat het geen zin heeft om iets te doen? Je moet die mentaliteit heroverwegen. Slechts 11 minuten aërobe activiteit met matige tot zware intensiteit per dag kan uw risico op kanker, hart- en vaatziekten of vroegtijdig overlijden verlagen, zo blijkt uit een grote nieuwe studie.

Aërobe activiteiten omvatten wandelen, dansen, hardlopen, joggen, fietsen en zwemmen. U kunt de intensiteit van een activiteit meten aan de hand van uw hartslag en hoe hard u ademt terwijl u beweegt. Over het algemeen zou het kunnen praten maar niet zingen tijdens een activiteit de intensiteit ervan matigen. Krachtige intensiteit wordt gekenmerkt door het onvermogen om een ​​gesprek te voeren.

Hogere niveaus van fysieke activiteit zijn in verband gebracht met lagere percentages voortijdige sterfte en chronische ziekten, volgens eerder onderzoek. Maar hoe de risiconiveaus voor deze uitkomsten worden beïnvloed door de hoeveelheid lichaamsbeweging die iemand krijgt, was moeilijker te bepalen. Om deze impact te onderzoeken, hebben wetenschappers, grotendeels van de Universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk, gekeken naar gegevens van 196 onderzoeken, wat neerkomt op meer dan 30 miljoen volwassen deelnemers die gemiddeld 10 jaar werden gevolgd. De resultaten van deze laatste studie zijn dinsdag gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine.

Het onderzoek richtte zich vooral op deelnemers die de minimaal aanbevolen hoeveelheid van 150 minuten per week of 22 minuten per dag hadden gedaan. Vergeleken met inactieve deelnemers hadden volwassenen die 150 minuten matige tot zware aerobe fysieke activiteit per week hadden gedaan 31% minder kans om te overlijden door welke oorzaak dan ook, 29% minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten en 15% minder kans van overlijden aan kanker.

Dezelfde hoeveelheid lichaamsbeweging was gekoppeld aan een 27% lager risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en 12% lager risico op kanker.

“Dit is een overtuigende systematische review van bestaand onderzoek”, zegt CNN Medical Analyst Dr. Leana Wen, een spoedarts en professor volksgezondheid aan de George Washington University, die niet betrokken was bij het onderzoek. “We wisten al dat er een sterke correlatie bestaat tussen verhoogde fysieke activiteit en verminderd risico op hart- en vaatziekten, kanker en vroegtijdig overlijden. Dit onderzoek bevestigt het en stelt bovendien dat een kleinere hoeveelheid dan de 150 minuten aanbevolen beweging per week kan helpen.”

Zelfs mensen die slechts de helft van de minimaal aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging kregen, profiteerden hiervan. Het verzamelen van 75 minuten matige intensiteitsactiviteit per week – ongeveer 11 minuten activiteit per dag – ging gepaard met een 23% lager risico op vroegtijdig overlijden. Wekelijks 75 minuten actief zijn was ook voldoende om het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten met 17% en kanker met 7% te verminderen.

Boven de 150 minuten per week waren eventuele extra voordelen kleiner.

“Als u iemand bent die het idee van 150 minuten matig intensieve fysieke activiteit per week een beetje ontmoedigend vindt, dan zouden onze bevindingen goed nieuws moeten zijn”, zei studieauteur Dr. Soren Brage, groepsleider van de Physical Activity Epidemiology-groep in de Medical Research Council Epidemiology Unit aan de Universiteit van Cambridge, in een persbericht. “Dit is ook een goede uitgangspositie – als je merkt dat 75 minuten per week beheersbaar is, dan zou je kunnen proberen het geleidelijk op te voeren tot de volledige aanbevolen hoeveelheid.”

De bevindingen van de auteurs bevestigen het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie dat het beter is om wat lichaamsbeweging te doen dan helemaal niets, zelfs als u niet de aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging krijgt.

“Een op de 10 voortijdige sterfgevallen had voorkomen kunnen worden als iedereen maar de helft van het aanbevolen niveau van fysieke activiteit had bereikt”, schreven de auteurs in het onderzoek. Bovendien zouden “10,9% en 5,2% van alle incidentele gevallen van HVZ (cardiovasculaire ziekte) en kanker voorkomen zijn.”

Belangrijke notitie: Als u pijn ervaart tijdens het sporten, stop dan onmiddellijk. Raadpleeg uw arts voordat u met een nieuw trainingsprogramma begint.

De auteurs hadden geen details over de specifieke soorten fysieke activiteit die de deelnemers deden. Maar sommige experts hebben wel ideeën over hoe fysieke activiteit het risico op chronische ziekten en vroegtijdig overlijden kan verminderen.

“Er zijn veel potentiële mechanismen, waaronder de verbetering en instandhouding van de lichaamssamenstelling, insulineresistentie en fysieke functie vanwege een breed scala aan gunstige invloeden van aerobe activiteit”, zegt Haruki Momma, een universitair hoofddocent geneeskunde en wetenschap in sport en beweging bij Tohoku Universiteit in Japan. Mama was niet betrokken bij het onderzoek.

Voordelen kunnen ook verbetering van de immuunfunctie, long- en hartgezondheid, ontstekingsniveaus, hypertensie, cholesterol en hoeveelheid lichaamsvet zijn, zei Eleanor Watts, een postdoctoraal onderzoeker in de afdeling epidemiologie en genetica van kanker bij het National Cancer Institute. Watts was niet betrokken bij het onderzoek.

“Deze vertalen zich in een lager risico op het krijgen van chronische ziekten”, zegt Peter Katzmarzyk, associate executive director voor bevolkings- en volksgezondheidswetenschappen bij het Pennington Biomedical Research Center in Baton Rouge, Louisiana. Katzmarzyk was niet bij het onderzoek betrokken.

Het feit dat deelnemers die slechts de helft van de minimaal aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging deden, nog steeds voordelen ervoeren, betekent niet dat mensen niet naar meer lichaamsbeweging moeten streven, maar eerder dat “perfect niet de vijand van het goede mag zijn”, zei Wen. “Sommige is beter dan geen.”

Om tot 150 minuten aan lichaamsbeweging per week te krijgen, moet je activiteiten vinden die je leuk vindt, zei Wen. “Je bent veel meer geneigd iets te doen wat je graag doet dan iets dat je jezelf moet laten doen.”

En als het gaat om hoe u in uw oefening past, kunt u buiten de gebaande paden denken.

“Gematigde activiteit hoeft niet gepaard te gaan met wat we normaal als lichaamsbeweging beschouwen, zoals sport of hardlopen”, zegt co-auteur van het onderzoek Leandro Garcia, een docent aan de school voor geneeskunde, tandheelkunde en biomedische wetenschappen aan de Queen’s University in Belfast, in een persbericht. “Soms is het enige wat nodig is om bepaalde gewoonten te vervangen.

“Probeer bijvoorbeeld te voet of met de fiets naar je werk of studieplek te gaan in plaats van de auto te gebruiken, of speel actief met je (klein)kinderen. Activiteiten doen die je leuk vindt en die gemakkelijk in je wekelijkse routine kunnen worden opgenomen, is een uitstekende manier om actiever te worden.”