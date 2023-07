tz Welt

Aus: Martina Lippl

Teilt

Ein Junge (11) hat im Dorfteich einen Fisch mit menschenähnlichen Zähnen gefangen. © Screenshot/Instagram

Ein Junge (11) fischte an einem Teich, als er einen bizarren Fisch aus dem Wasser zog. Das Exemplar weist ungewöhnliche Merkmale auf.

Bremen/Oklahoma City – Das Angelglück ist so eine Sache. Charlie aus Oklahoma (USA) hatte im Alter von elf Jahren möglicherweise den Fang seines Lebens. Der Junge hat am Wochenende einen Fisch mit einem störenden Biss aus dem Dorfteich gezogen. In seinem Mund wuchsen menschenähnliche Zähne.

Seltsamer Anglerfang: 11-Jähriger zieht mit menschlichen Zähnen Fische aus Dorfteich

Nach Angaben des Oklahoma Department of Wildlife Conservation (ODWC) hat der 11-Jährige tatsächlich einen Pacu gefischt. Der mit den Piranhas eng verwandte südamerikanische Fisch ist für seine menschenähnlichen Zähne bekannt.

Die Pacu-Zähne verfügen über Schneide-, Eck- und Backenzähne, zu finden auf der Website des Berner Zoos. „Die Pacu-Zähne haben alle Eigenschaften, die sich ein Zahnarzt wünschen würde.“ Der Pacu (Myleus pacu) sei Vegetarier, heißt es dort. Trotz des merkwürdigen Kauriegels ernährt sich der Fisch von Gummibaumsamen, Früchten und Wasserpflanzen.

Experten: Fische mit menschenähnlichen Zähnen können über einen Meter groß werden

Laut ODWC ist der Pacu jedoch nicht in den Gewässern von Olkahoma heimisch. Vermutlich handelt es sich bei dem Fisch um ein ehemaliges Haustier, das – zu groß für ein Aquarium – in den Teich gesetzt wurde. Die Art gelte als invasiv und stelle eine Gefahr für das lokale Ökosystem dar, schreiben die Behörden. Ein Pacu kann bis zu 3,5 Fuß (etwa 107 Zentimeter) groß (fast 107 Zentimeter) werden und fast 40 Kilo wiegen. Beeindruckende Zahlen. Ein Hobbyangler in Arkansas (USA) erlebte, was ein 50-Kilo-Fang bedeutet. Er zog plötzlich ein „prähistorisches Flussmonster“ aus dem Wasser.

„Jeder, der in Oklahoma einen Pacu fängt, wird daher gebeten, ihn aus dem Wassereinzugsgebiet zu entfernen und seinen örtlichen Wildhüter zu benachrichtigen“, schrieb ODWC in dem Instagram-Beitrag. Die Wildschutzbehörde wünscht dem jungen Angler Charlie viel Glück bei seinem nächsten großen Fang.

„Das Ding sieht aus wie Opas Zähne“ – Junger Angler zieht Fische mit menschenähnlichen Zähnen aus dem Wasser

Die Kommentare zum Foto des Fisches mit menschlichen Zähnen folgen prompt. Die meisten amüsieren sich über den schrägen Haken: „Das Ding sieht aus wie Opas Zähne“, scherzt ein User. Ein anderer schreibt: „Endlich eine neue Lösung für Implantate.“ Ein Kommentar sieht in den Fischfotos sogar kommerzielles Potenzial: „Der Fisch hat besser aussehende Zähne als die meisten Bewohner von Oklahoma … Ich sehe eine Zahnwerbung.“

Allerdings löst der Fisch mit den menschenähnlichen Zähnen bei anderen mulmige Gefühle aus. „Alptraumtreibstoff“, „ein bisschen gruselig“ oder „Danke, das hasse ich“ kommentierten die Nutzer. Doch viele danken dem jungen Angler Charlie einfach für sein Engagement. Loben Sie den Elfjährigen.

Zehn ungewöhnliche Tiere – gibt es sie wirklich? Fotogalerie ansehen

Der Pacu gilt als harmlos für den Menschen. Etwas anders dürfte es hingegen bei einem Fisch mit menschenähnlichen Zähnen sein, der 2021 in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte tz.de gemeldet. Natürlich gab es auch Gelächter für die Fotos in den sozialen Netzwerken. Allerdings knackt der Fisch mit seinen abgeflachten Zähnen Schalentiere. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn ein menschlicher Finger in seinem Mund landen würde.

Übrigens haben Fischer vor der Küste Kaliforniens einen riesigen pazifischen Oktopus gefangen. Ein Video dokumentiert diesen erstaunlichen Moment. (ml)