1:1 in Braga: Bjelica’s Trainerdebuut bij Union Berlin eindigt met succes

Union Berlin speelt Remis in Braga en Bleibt Gruppenletzter









Het debuut van trainer Nenad Bjelica maakte deel uit van de eerste wedstrijd van Union Berlin in de Champions League-grief. Maar bij Sporting Braga heb je de Köpenicker nach dem Seitenwechsel in Überzahl ihre Führung aus der Hand.

Union Berlin heeft geen theoretische kansen om in de internationale gemeenschap te leven. Terwijl trainer Nenad Bjelica de Köpenicker in Braga niet 1:1 (1:0) speelt, wacht hij op de gast uit Berlijn na 60 minuten in de Überzahl: Sikou Niakaté wurde nach een halben Stunde mit Rot vom Platz gestellt. Voor de Berliner erzielte Robin Gosens de Führung (42. Minuut), voor Braga glich Alvaro Djalo uit (51.). De Union zal blijven spelen voor de Royal Group Games met Tables letzer en hun huidige thuisstad bij Real Madrid (12.12.), noch theoretisch een kans op de toekomst van de Euro League. Seine Negativ-Serie setzte Union met de Remis bij Sporting Braga fort en ging nu door met 16 wedstrijden.

Braga bestimmt Anfangsfase

De langdurige Union Trainer Urs Fischer in de Abwehr noch de Innenverteidiger als Norm, die werden geflankeerd door twee aanvallende verdedigingstroepen, verloor de nieuwe Coach Nenad Bjelica der Formation eine eigen Handschrift, indem auf eine Viererkette setzte. Als linkse en rechtse verdedigers van de Kroatische defensiemacht Jerome Roussillon en Josip Juranovic, die in Augsburg één op één staan, zullen zij niet betrokken zijn bij de Bank. De Noord-Portugese troepen vielen op de oorlog met de verletzte Außenangreifer Armindo Bruma, der in het Hinspiel gegen Union Berlin een van de sterkste oorlogen en de Köpenicker met zwei Torbeteiligungen uhren eerste Sieg in de Koningsklasse. Dit is een vierwegwedstrijd, waarin de spelers het spel kunnen spelen, met Union-doelman Frederik Rönnow als eerste in de höchster. Niet te missen: Ricardo Horta legde de bal aan de linkerkant in de Fünfmeterraum, inclusief Simon Banza vom herausstürmenden Torwart toch Ook bij de verstoringen in Roussillon zijn er geen problemen die kunnen worden verhinderd. In de 28e minuut was Alvaro Djalo er, met een perfecte flank op het hoofd, en zonder enige druk in de hoge trede, met de bal helemaal naar rechts. Dit is het tijdstip waarop de thuisploeg vanaf 65 een Ball Besitzquote is.

Braga-kassiers Platzverweis, Gosens trifft

Maar één sterke kaart gegeven Sikou Niakaté verklaarde dat alles beter is dan het hoofd. De 24 jaar van de Innenverteidiger met de Unioner Kevon Behrens met de offenen Sohle in de Nähe des Knöchels, was Schiedsrichter Clément Turpin na Ansicht der Videobilder met een Platzverweis quittierte. Houd er rekening mee dat het gastenteam u graag verwelkomt tijdens uw verblijf, zodat u tevreden bent over de opluchting. Stap voor stap wanneer je de Mannschaftskollegen Roussillon bezoekt na het Nationaal Theater in de Sechzehner op de verbindingen van de Strafraumseite met een kasteel in een lange vlucht (42.). Kurz vor dem Gang in de Kabinen kassierte Bankspieler Leonardo Bonucci na een fout op een Knoche of een gelbe Karte-wegen Meckerns – es oorlog bereits de sechste Karte, de Schiedsrichter Turpin zückte. Voor de Italiaanse oorlog geldt een vervolgwaarschuwing: er zal een reeks evenementen plaatsvinden voor Real Madrid (12 december).

Braga wehrt sich

Deze Portugezen konden meer tijd in de hut doorbrengen. Na een Fehlpass Knoches speelde Ricardo Horta de Kugel van de linkse pagina in de Lauf van Alvaro Djalo, der viel Zeit hatte, sich den idealen Einschusspunkt im gegnerischen Gehäuse auszugucken. Rönnow gelangte sogar noch an den Ball, konnte den Ausgleich aber nicht wirklich verhindern (51.).

In de komende minuten zorgen ze voor de Spielkontrolle en kamen zu more Abschlüssen. Van een goed georganiseerde Spielaufbau, geschweige denn of Torszenen war of Union in the Phase, maar meer zu seehen. In de Schlussfase zou het feest leuk zijn, zou Braga blij zijn met het feest en zouden de gasten in Berlijn meer van het feest genieten.

Khedira: „Enttäuschendes Ergebnis“

Rani Khedira zei dat hij na het spelen van spelletjes gefrustreerd was, dus 1:1 er was een „entäuschendes ergebnis“ in zijn media-run. „Je kunt het beste uit je rijst halen, zodat je erop kunt zitten.“ De eerste helft van ons leven is tenslotte een team dat een leven lang meegaat en zegt: „We zullen ons nooit zorgen hoeven te maken over het hebben van een leuke tijd en we zullen er ook geen geluk mee hebben.“

