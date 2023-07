Am Donnerstag beginnen die Sommerferien in Hamburg, Berlin und Brandenburg. In insgesamt elf Bundesländern und im Süden der Niederlande haben die Schüler dann frei und die große Reisewelle beginnt. Der ADAC rechnet mit erhöhtem Verkehr und deutlich mehr Pannen und hat vorsorglich die Zahl der Helfer erhöht. Darüber berichtete auch die „Bild“.

Größte Staugefahr am Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag

Vor allem am Wochenende rechnet der Automobilclub mit vielen Staus. Er empfiehlt, wenn möglich zwischen Dienstag und Donnerstag zu reisen.

In Österreich könnte die Sperrung von Ausweichrouten auf der Inntal- und Brennerautobahn zu Staus führen.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, die die Grenze überqueren, mindestens 60 Minuten zusätzliche Wartezeit einzukalkulieren. Dies gilt insbesondere für die Grenzübergänge in die südlichen EU-Nachbarländer (Slowenien, Montenegro, Kroatien, Griechenland).

Besonders staugefährdet sind die Autobahngrenzübergänge Suben (A 3 Linz – Passau), Walserberg (A 8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein – Rosenheim).

Stauübersicht (beide Richtungen):

• Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

• Großraum Hamburg und Berlin

• A 1 Bremen – Hamburg – Lübeck

• A 3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

• A 4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden

• A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

• A 7 Hamburg – Flensburg

• A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

• A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

• A10 Berliner Ring

• A11 Dreieck Berlin – Uckermark

• A19 Dreieck Wittstock – Rostock

• A 24 Berlin – Hamburg

• A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

• A 72 Leipzig – Chemnitz – Hof

• A 93 Inntaldreieck – Kufstein

• A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 99 Umfahrung München