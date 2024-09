Heim Politik

Aus: Laura May

Ukrainischen Streitkräften ist ein Drohnenangriff auf ein russisches Waffendepot in der Region Twer gelungen. Die Detonation war so stark wie ein Erdbeben.

Toropets – Wolodymyr Selenskyj versucht dem Angriffskrieg in der Ukraine mit Angriffen auf russisches Territorium zu begegnen. Erst Anfang der Woche erschütterten Explosionen den russischen Militärflughafen Engels-2 in der Region Saratow. Sicherheitskreisen zufolge ist es den ukrainischen Streitkräften nun gelungen, bei einem Drohnenangriff auf die westrussische Region Twer einem russischen Waffendepot einen schweren Schlag zu versetzen.

Was genau bei dem Angriff zerstört wurde, ist noch unklar. Nach Angaben der ukrainischen Analysegruppe Frontelligence Insight befanden sich im Arsenal unter anderem 122-Millimeter-Raketen, 82-Millimeter-Mörsergranaten sowie 7,62-Millimeter-Munition für Gewehre und Maschinengewehre.

Schwere Verluste: Putins wichtigste Raketen könnten durch Drohnenangriff getroffen worden sein

Es ist aber auch möglich, dass das Arsenal Bestände an viel stärkeren und selteneren Waffen enthielt, was einen Meilenstein im Ukraine-Krieg darstellt. Die regierungsnahe ukrainische Nachrichtenplattform Verteidigungsexpress berichteten, dass an dem Standort nordkoreanische ballistische Raketen des Typs KN23, Grad-Raketen und Iskander-Raketen stationiert seien.

Nach Angaben von Forbes Möglicherweise wurden auch S-300-Flugabwehrraketen getroffen. Diese Waffen werden von den russischen Streitkräften eingesetzt, um ukrainische Städte und die elektrische Infrastruktur aus Hunderten Kilometern Entfernung zu bombardieren.

Drohnenfeuer im Ukraine-Krieg löst erdbebenartige Explosion in Russland aus

Als Folge des Drohnenangriffs am Mittwochmorgen sei ein massives Feuer ausgebrochen, sagten ukrainische Sicherheitsquellen nach Angaben der AFPDer Gouverneur der Region, Igor Rudenya, sagte, das Feuer habe zu einer „teilweisen Evakuierung der Bewohner“ in der Gegend geführt und 150 Feuerwehrleute und Rettungskräfte würden das Feuer bekämpfen. Einige Menschen seien leicht verletzt worden, es habe jedoch keine Todesopfer gegeben, sagte er.

Videos in russischen Online-Netzwerken zeigten einen Feuerball, der in den Nachthimmel aufstieg, während sich darunter eine Druckwelle ausbreitete. Ein anderes Video zeigte Rauchsäulen und Flammen, die über einem Gewässer aufstiegen. Nach Angaben von Reuters Die Explosion hatte die Kraft eines Erdbebens. NASA-Satelliten registrierten in den frühen Morgenstunden des 18. September starke Hitzequellen. Erdbebenüberwachungsstationen registrierten ein leichtes Erdbeben.

Im schlimmsten Fall hat Russland durch Drohnenangriffe eine erhebliche Menge an Munition verloren

Es ist noch nicht klar, wie schwer der ukrainische Angriff das russische Militär tatsächlich getroffen hat. Das optimistischste Szenario für Russland ist laut Forbesdass in Toropets nur wenige ballistische Raketen stationiert waren. Das schlimmste Szenario für Russland wäre, dass es gerade einen erheblichen Teil seiner besten Munition durch Angriffe tief im Inneren der Ukraine verloren hat.

Eine Quelle innerhalb der ukrainischen Sicherheitsdienste sagte der Nachrichtenagentur AFP dass ukrainische Drohnen „ein großes Lager der Hauptdirektion für Raketen und Artillerie des russischen Verteidigungsministeriums in der Stadt Toropets in der Region Twer“ zerstört hätten. Auf dem Gelände wurden „Raketen für taktische Raketensysteme Iskander, taktische Raketensysteme Tochka-U, gelenkte Fliegerbomben und Artilleriemunition“ gelagert. „Nach dem Einschlag der ukrainischen Drohnen begann eine extrem starke Detonation“, erklärte die Quelle. Das Feuer breitete sich über sechs Kilometer aus.

13 russische Kirchen in Russland durch ukrainischen Angriff beschädigt

Der Drohnenangriff in Twer beschädigte auch 13 Kirchen, so Katholische Nachrichtenagentur berichtete. Die Druckwellen der Explosionen hätten Fenster und Türen zertrümmert, sagte der Ortsbischof Adrian (Uljanow) dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill I. „Auch das Innere der Kirchen wurde beschädigt“, hieß es am Donnerstag auf der Website des Moskauer Patriarchats. Das Patriarchat verwies darauf, dass es unter den Bewohnern der Stadt Toropets keine Todesopfer gegeben habe. (lm/afp/dpa)