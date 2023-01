100 Tage nach der Machtübernahme: Meloni ist kein Schreckgespenst mehr

Stand: 29.01.2023 15:08 Uhr

Seit 100 Tagen ist der Rechtspopulist Meloni in Italien an der Macht. Entgegen den Befürchtungen in der EU zeigt sie sich kooperativ und zurückhaltend – wohl auch aus wirtschaftlichem Interesse.

Von Holger Beckmann, ARD Studio Brüssel

Vor gut 100 Tagen schien in Brüssel noch völlig klar, was Europa mit Giorgia Meloni und der neuen italienischen Regierung bevorstand. Jedenfalls nichts Gutes – im Großen und Ganzen waren sich alle einig. Was könne man von einer Partei erwarten, deren Wurzeln im Faschismus zu finden seien und deren Chef sich nie wirklich davon distanziert habe, sagten sie.



WDR-Logo Holger Beckmann

ARD-Studio Brüssel

Und: Nun gibt es einen weiteren und viel größeren Mitgliedsstaat der EU, der die Abschaffung der europäischen Institutionen am liebsten sehen würde. Die Grünen-Abgeordnete Alexandra Geese, die selbst lange in Italien lebt, formulierte es so: „Ihr Vorbild ist Orban, der Ungarn von einer Demokratie in eine Autokratie verwandelt hat – und daran sieht man schon, dass wir in Italien nichts haben Gute Dinge werden kommen.“

Das war eine klare Einschätzung. Dahinter stand die Befürchtung, dass nun neue Versuche aus Rom kommen würden, den europäischen Rechtsstaat zu schwächen und die Gemeinschaft der 27 Staaten auseinanderzutreiben. Befürchtet wurde auch, dass Italien mit seiner massiven Staatsverschuldung von über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung den gesamten Binnenmarkt in eine gefährliche Schieflage bringen könnte, weil die Meloni-Regierung alle Haushaltsregeln missachten würde, was letztlich durch die ausgebügelt werden müsste finanziell gesunde Euro-Staaten.

Es brauche daher klare Signale, sagte CSU-Europaabgeordneter Markus Ferber, warnend vor Rom:

Ein klares europäisches Signal, ein klares Signal, dass die Stabilitätspolitik von Mario Draghi fortgesetzt werden sollte. Ohne diese Signale wird Italien in eine Abwärtsspirale geraten.

Draghi galt als zuverlässig

In Brüssel wurde die Verlässlichkeit des ehemaligen italienischen Regierungschefs und Ex-EZB-Präsidenten Draghi gewürdigt. Mit ihm gehörte Italien wieder zu denen, die Europa nicht nur wollten, sondern vorantreiben wollten, auch als global einflussreicher Machtblock. Mit Meloni wäre alles vorbei.

Aber es war Italiens neue Regierungschefin selbst, die diesem Eindruck in Brüssel von vornherein entgegengetreten ist. Nach ihrem Antrittsbesuch in Brüssel sagte sie, sie habe einige Probleme angesprochen, die angegangen werden müssten.

Wir sind keine Aliens, wir sind Menschen. Wir konnten unsere Positionen erläutern. Und es scheint mir, dass es auf der anderen Seite Leute gab, die uns zugehört haben.

Regierungsgenossenschaft bis reserviert

Und auch danach kamen aus Rom keine nennenswerten antieuropäischen Kreuzschüsse. Melonis Regierung ist zurückhaltend bis kooperativ. Das liegt zum einen daran, dass Italien der größte Empfänger von Milliarden aus dem Corona-Fonds der EU ist und zum anderen daran, dass Rom europäische Unterstützung in der ungelösten Migrationsfrage will. Italien ist immer noch das Land, das für viele tausend Flüchtlinge, die nach Europa wollen, das erste Zielland ist.

Und ausgerechnet der Partei- und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei – also der Christdemokraten im Europaparlament – ​​Manfred Weber von der CSU, der bisher als zurückhaltend und zurückhaltend galt, wird offen gesucht Zusammenarbeit mit der italienischen Regierung hier in den letzten Wochen und: das Gespräch mit Meloni:

Italien verdient es, dass die anderen Italien unterstützen. Das ist, was ich frage. Und das ist Teil der europäischen Politik. Wir sollten die europäische Zusammenarbeit nicht stoppen, wir sollten sie stärken.

Weber und Meloni wird ein herzliches Verhältnis nachgesagt – zumindest kein Wort mehr über die gefährlichen Postfaschisten in der dortigen Regierung. Im Gegenteil: Weber, so heißt es, baue bereits ein Bündnis mit Melonis Fratelli d’Italia im Europaparlament auf. Schließlich ist es wichtig, dass die EVP nach den Wahlen im Frühjahr nächsten Jahres ihre starke Position dort irgendwie behauptet.

Im Zweifel offenbar auch mit einem politischen Partner, von dem man bis vor Kurzem lieber die Finger gehalten hätte. Doch die Zeiten ändern sich – und Italien scheint trotz allem irgendwie auf proeuropäischem Kurs zu sein – auch bei Meloni. Und – wie Jeromin Zettelmayer, Volkswirt der Brüsseler Denkfabrik Bruegel sagt – letztlich aus purem Eigennutz: „In einer Situation, in der die wirtschaftliche Lage ohnehin schon sehr prekär ist, ist es schwer vorstellbar, noch mehr Risiken einzugehen.“

Meloni braucht Brüssel

Genau so macht es Meloni. Sie braucht Brüssel und auch die Milliarden von dort und geht kein Risiko ein. Ob Weber mit dem Streben nach politischer Kooperation zwischen den Christdemokraten im Europaparlament und Melonis Partei auch kein Risiko eingeht, ist in Brüssel eine ganz andere Frage.