Schachtjor Donezk erhält vom FC Chelsea bis zu 100 Millionen Euro an Prämien. Die Verpflichtung von Mykhaylo Mudryk (23) hat sich für die Blues allerdings nicht wirklich gelohnt. In Chelseas jüngsten schwachen Jahren konnte der Ukrainer in seinen bislang eineinhalb Spielzeiten nur selten hervorstechen.

Lesen Sie weiter unter der Anzeige

In dieser Premier League-Saison und unter dem neuen Coach Enzo Maresca sind nach vier Spieltagen erst 61 Minuten gespielt. Im Winter, so berichtet ‚Teamtalk‘, könnte es daher zu einer Trennung kommen, ein Mudryk-Abschied sei durchaus möglich. Sowohl Spieler als auch Verein sollen einem Abgang gegenüber aufgeschlossen sein.

Lesetipp

Chelsea: Plötzliche Kehrtwende für Madueke

Es besteht Interesse innerhalb der Premier League und in anderen europäischen Ländern. In Frankreich soll Olympique Marseille seine Fühler ausgestreckt haben, und Trainer Roberto De Zerbi ist ein großer Mudryk-Fan.

Lesen Sie weiter unter der Anzeige

Als wahrscheinlichstes Transfermodell gilt laut ‚Teamtalk‘ eine Leihe – schließlich ist der Flügelspieler noch langfristig bis 2031 an Chelsea gebunden und die einmal bezahlte Ablösesumme ist vorerst nicht wieder hereinzuholen.