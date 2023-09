CNN

Nach Angaben der Parish of Ascension in Louisiana ist eine 100 Jahre alte afrikanische Schildkröte namens Biscuit nach ihrer Rettung aus einem Kanal wieder mit ihrer Familie vereint.

Ein örtliches Tierkontrollteam rettete die Schildkröte am Mittwoch, nachdem das Büro des Sheriffs sie „in Not“ im New River Canal zwischen Baton Rouge und New Orleans gefunden hatte, heißt es in einem Facebook-Beitrag der Gemeinde.

Die Tierkontrollbeamten Curt Trepagnier und Isreal Millet haben Biscuit „menschlich eingesperrt, in den Lastwagen geladen und sicher zu Caras House-Ascension Parish Animal Shelter transportiert“, heißt es in dem Beitrag ausführlich.

Die Schildkröte wurde drei Tage lang in Caras Haus untergebracht. Hätte ein Besitzer es nicht innerhalb von drei Tagen beansprucht, wäre es zur Adoption freigegeben worden, aber die Wiedervereinigung von Biscuit mit seiner Familie ließ nicht lange auf sich warten.

Das Tierheim teilte am Mittwoch auf Facebook Fotos und Videos des Wiedersehens mit seiner Besitzerin Lamoine Howard. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Biscuit wieder mit seiner Familie vereint ist! „Dieser Junge ist 100 Jahre alt“, heißt es in dem Beitrag.

Unter dem Beitrag dankte Howard dem Tierheim für seine Hilfe bei der „Rückführung unseres Biscuits nach Hause“. Die Schildkröte war entkommen, nachdem „Wind und Regen … mein Hintertor aufgerissen und den Riegel zerbrochen hatten“, so Howard.

Ein Video auf der Facebook-Seite des Tierheims zeigte die hundertjährige Schildkröte, wie sie langsam vor ihrem Besitzer auf Howards Pickup zuging.

„Ich habe meiner Frau heute Morgen (Mittwoch) gesagt, dass ich das Problem am Sonntag reparieren werde, und bis dahin wäre alles in Ordnung“, schrieb Howard unter dem Beitrag und fügte hinzu: „Biscuit hatte andere Pläne.“

CNN hat Howard um einen Kommentar gebeten.