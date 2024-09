In een tijd kunnen in de Bücher noch Gesellschaften beeinflussen plaatsvinden, waar een Verlag een machtig huis wordt. Die jaren na 1945 waren een leven lang. In de Bondsrepubliek Duitsland bestaat nog steeds een nieuwe wereldcultuur en een nieuwe cultuur van geest en kennis. Na de jaren van het nationaal-socialisme, waarin de Kritiek, de Intellectualität en de aufkläreische Offenheit zijn levensonderhoud nodig hadden, sterft bedeutetete keine Selbstverständlichkeit.

Auf den Chefsesseln dieser einflussreichen Häuser saßen Männer (ze waren ausschließlich Männer) wie Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, Peter Suhrkamp, ​​de familie Beck, Klaus Piper, Carl Hanser en vader Klaus Wagenbach en Michael Krüger. 1959 toen hij de wereldberoemdste, invloedrijke en schillende persoon in de Bundesdeutsche Verlagswelt werd: Siegfried Unseld. Niet veel kleiner dan Hermann Hesse had met hun oude Suhrkamp de geleerde schrijvers en geleerden van germanisten en filosofen bijeengebracht. Nach dessen Tod 1959 übernahm Unseld das Publikationshaus.

Eind 2002 verscheen het artikel over de geschiedenis van Ulmer, op 28 september 100 jaar geleden, het verhaal en de kennis van een wetenschappelijke studie van Belletristik, Theorie, Kritiek en Wetenschap, door de Amerikaanse literatuurwetenschapper George Steiner 1973 die „Suhrkamp-Kultur“ nennen sollte.

Siegfried Unseld dreef de moderne Suhrkamp-Verlag aan

„De grote verdiensten van Zu Peter Suhrkamp worden weerspiegeld in de resultaten van zijn eigen Hausautor (Rudolf Alexander) Schröder, van de Groep 47 en de mensen van de Duitse Bevölkerung die jenigen with offenen Armen empfangen zu haben, sterven in der Emigration überlife. „Voor radicale Spielarts der Moderne, die internationale avantgarde of avancierte nieuwe Theorien öffnete sich der Verlag alldings first unter Siegfried Unseld“, schrijft Jan Bürger in het nieuws „Zeitschrift für Ideengeschichte“. Deze persoon leeft met eigen ogen met het Phänomen Siegfried Unseld.

Onverkocht met een Wahnsinniger werk, als het pensioenonderzoek voor 48-Stunden-Tage, niet alle verlegerische Arbeit, de Autorenpflege, de eigen Lektüre en dit meer schrieb is unfassbare 50.000 Briefe. Dit betekent dat u zowel het boek als uw reisverslagen over de dag van uw verblijf kunt lezen – u kunt het lezen, opschrijven en uw dankbaarheid, ervaringen en reflecties uiten tijdens uw langdurige schrijven en communicatie is belangrijk. Nun wir diese Chronik zum 100. Geburtstag veröffentlicht, alles ausschließlich online. Welch Ironie bij Büchermenschen wie Unseld! Aan de andere kant is er zo’n prachtige Möglichkeit, per dergelijke functie tijdens Selds Age en Jahre zu surfen. Er is immers een grote culturele en literaire geschiedenis van de Bondsrepubliek na 1989.

Literatur ist (auch) a party: Siegfried Unseld (Mitte) met Fritz J. Raddatz (links) en Thomas Bernhard. Quelle: Joachim Unseld, entnommen der Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte zum “Unternehmen Unseld”

“De hier gepresenteerde Chronik bevat de momenten van 1967 en 1968 na het jaar 1970, evenals de chronologische aantekeningen vanaf 1993”, schrijft Thomas Sparr, hoofdredacteur van de Suhrkamp-Verlags, in zijn rapport. Und: „Ik ben Laufe der Jahre verandert sich die Chronik. Vanaf begin 1980 komt het jaar met particuliere Begebenheiten, Begegnungen, Anlässe zu Wort; vergeet nooit de Chronik Züge eines Tagebuchs an. De Eindringen van de Soldaten hebben daar zeker hun Ursache, dat Siegfried Unseld niet meer de tijd van de dag heeft, een persoonlijk leven om te leiden en hun privéleven om van te genieten.‘

Onverkochte zelfverkochte kenmerken zijn aldus: „Vergoeding voor deze Chronik, op zijn beurt, bewerte ich das unmittelbar Vergangene, durch Auswahl oder durch myine Sicht. Ik ben niet verdwaald in het Chronik Geschriebene für die Geschichte des Verlages fest, vanwege de Hintergrund der Vorgänge. Als je langer schrijft dan je de Chronik des Vergangenen schreef, wordt er intensiever over nagedacht en geïnvesteerd, hoe belangrijker je bent voor je toekomst, niet zonder je toekomst, zonder enige twijfel over de beste immuniteit van de ochtend, want dat was je morgen en je toekomst machen, turneilen en entscheiden muß. Zelfs ik ben niet zo machtig als ik de macht van de geschiedenis heb.”

Was het lezen van wir ook? Niet verkocht als Günter Grass uit de buurt komt. Ik hou van die hele wereld van oneerlijkheid. Ik ben blij om te weten dat het gras springlevend is in mijn leven.”

Problemen van Thomas Bernhard

Unterhaltsam sinds het schrijven van Thomas Bernhard, de grote österreichische Diva des Literaturbetriebs. Am 26. Maart 1987 heißt es: „Aufregungen um Thomas Bernhard: There sollte an diesem Tag in Lisbon zurückkehren and after Wien weiterfliegen, aber ihm widefuhr in Lisbon Schlimmes: there hatte Harndruck, aber konnte nicht urineren. Stein of verwachtingen? De mens wist niets. Informeer Bruder met spoed, neem dan contact op met de kliniek. Dat is wat er nodig is om één lessenaar te lassen. Er is een nacht in Frankfurt en we zijn altijd blij: ik ben blij, ik ben in de prachtige omgeving.”

Am Beispiel Bernhard zei ook dat hij zelf een schrijver was die op verschillende manieren geïnterpreteerd kon worden: ‚Ik zou dankbaar zijn voor Enzensbergers Nachsatz über Thomas Bernhard: ‚Ik ben nog steeds een groot schrijver en zou nooit minder blij zijn als Geschäftsmann aber be I am wonderful.‘

Unseld kommentiert auch das Zeitgeschehen, etwa schreef Unseld op 11 september 1991: “Autoren nehmen zu Gorbatschow Stellung. Sollenschriftsteller een schnelle Eingreiftruppe des Feuilletons sein? Hans Magnus Enzensberger heeft de Golfgemetzels in zijn atemlosen Spiegel-Aufsatz Saddam Hussein de ‚Wiedergänger‘ Adolf Hitlers geannt. Enzensberger was niet gelukkig zolang zij gelukkig waren, ze waren blij met hun positieve gevoelens.”

Het is immers een unendliche Hoffnung in een nieuw boek van Wolfgang Koeppen, en dat komt door de literatuurgeschiedenis die in deze Chronik een Running Gag ziet: “Wolfgang Koeppen kwam met zijn commentaar, met zijn gedachten, er zal een verhaal geschreven in oktober. Band 1000 der Bibliothek Suhrkamp.“ Auch dieses Buch Koeppens is niet beschikbaar. De Jubiläums-1000 zirte stattdessen Samuel Beckett’s „Mehr Prügel als Flügel“.

Klatsch en Tratsch aus dem Literaturbetrieb

Natuurlijk blijft ook de literaire Klatsch niet uit. Over Marieluise Fleißer berichtte ook: „Alle mannen, die mij sindsdien hebben gesmeekt, zijn gelukkig. Dit geldt voor Brecht, voor grote visionairs van Alptraum, voor van Ihrem Ehemann, voor concrete ideeën van Alptraum en voor Verlegern, Intendanten, Directeurs, enz. Dat is inderdaad het thema van al mijn werk, die Repression des Frau durch den Mann. Sinds eind 1924 zijn we een succesvolle Münchner Künstler geworden en blijven we openstaan ​​voor Bruno Frank. Frank zal de arm nemen en Lion Feuchtwanger brengen en de Feuchtwanger met de Ausdruck dragen, hij zal ‚de beste Buses Europas‘ nemen. Ik heb er echt een beetje van genoten, met Bruno Frank en met vrienden die bij me waren, en ik was gelukkig met mijn leven. Bij Brecht is er meer dan één verhaal (als je ernaar kijkt, is er genoeg ruimte voor jou, we zullen een egoïstischer Liebhaber gewesen hebben). Dat is de typisch dominante mannelijke visie op de Literaturwelt der Nachkriegszeit.

Schach als Entspannung: Hier speelt Siegfried Unseld een Partie met Martin Walser (links). Quelle: Joachim Unseld, entnommen der Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte zum “Unternehmen Unseld”

Als mannen op natuurlijke wijze wegkomen, gaan ze weg. An Max Frisch leest in seiner Chronik vom 28. bis 31. Marz 1975 – als der Schweizer an erzählung “Montauk” labor, einer Abrechnung with seinen Lebensfrauen wie Marianne Frisch und Ingeborg Bachmann – kein gutes Her: “Frisch beschreibt seine Verwund ung durch Marianne , die al twee jaar „verliefd“ is op Donald Barthelme. Fries kan nur aus Verzweiflungen en privateen Katastrofen zijn schreiben en seine Bücher sind immer Tagebücher, in dat geval zijn er seine Verhältnisse en Verzweiflungen abschreibt. Dus auch sterft Buch. Dit is een algemene kunstgeneralisatie.“ En dan volgen de woorden: „Als er geen geluk is, dan is er de vrijheid van het individu. Als je een helder beeld van de situatie wilt hebben, zul je altijd in staat zijn om de foto’s van de Kissinger-portretten in ‚Tagebuch II‘ en je zult je altijd bewust zijn van de omstandigheden van de anderen. Ik ben enthousiast over de kleine, kleine, ja, de karakters van de mensen van Max Frisch.”

„Mijn laatste minuut is een aangename minuut“

Ze vinden zichzelf tevreden, wat ze goed kunnen lassen. Op 22 januari 1984 schreef Unseld: „In Hannover Herrn und Frau Ursula Temps op de Bahnsteig, vanwege de gelegenheid, zou ik mezelf identificeren als „dynamisch“. Mijn laatste minuut was een aangename.“ De Duitse spoorwegen, een zeer aangename minuut – zo leek het dat het gemakkelijk zou zijn om te leven.

Een van de tragische verhalen uit Siegfrieds leven is de ziel van Joachim. In 1983 werd hij potenzieller Nachfolger in de Suhrkamp-Geschäftsführung. 1990/1991 was meer dan alleen Bruch, maar er werd meer informatie opgenomen. Met een schokkender fatalistisch karakter schreef ik in 1993 achteraf: ‚Er was nu alles wat mij overkwam, en er was meer om over te schrijven. Ik weet niet meer over mijn vader, maar ik weet niet meer over mezelf. (…) Daar stond stil en ging. Is dies mein Sohn? Was je daar in de Lage Landen, kon je nog werken en zou je het als een positieve ervaring beschouwen? Nu ik deze woorden heb, kan ik door deze ‚Ende‘ heen.‘

Sein Sohn Joachim is heute auch Verleger

Hans Magnus Enzensberger had een artikel in zijn laatste recensie (Chronik vom 1. Dezember 1991): “Mit Enzensberger zu den Kammerspielen. Er komt geen einde aan de nagedachtenis van Joachim en aan zijn nagedachtenis, die van de Universität Salamanca stünde: Was die Natur nicht gibt, kannst Du nicht geben.“ Heute leitet Joachim Unseld de Frankfurter Verlagsanstalt.

Om emotioneler te zijn dan stressvoller, speelt Siegfried Unseld geleidend gern Schach. En het zwemmen gaat hem stoppen. „Als ik ’s ochtends zou gaan zwemmen, zou ik graag met een rollator in het park in bad gaan. Dante in Venetië? Als 19-jarige Duitse Wehrmacht-soldaat werd hij geboren in mei 1944 en kon hij zo lang herstellen van de Krim dat hij beledigd was. Hier zwemmen voor mijn Überleven. „Zolang er een schommel is, zullen we onopvallend leven“, schreef Durs Grünbein toen in een Unseld-Gedicht.

Veröffentlich waren sinds januari 1967 tot 1993. De jaren sinds 2002 waren het jaar sinds het jaar 1967 tot 1993. De jaren sinds 2002 worden gegarandeerd door het jaar 1967 tot 1993. Deze „grandioze Durcheinander von Geschäftsbericht, Gossip und literarischem Karneval, an Echolot in the alte literarische Welt“, die de leidende redacteur is van het Zeitschrift für Ideengeschichte, Stephan Schlak, zo mooi, blijft nog verder in leven. Wij werden in die tijd geboren en genoten meer van zwemmen.