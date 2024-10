Status: 01.10.2024 15:22 Uhr Er is een nieuw perspectief op de auto-industrie in Nedersaksen: de recente ontwikkelingen in Bertrandt in Tappenbeck (district Gifhorn) zijn symptomatisch voor het lage niveau van de auto-industrie.

van Oliver Jürgens

Ik kan momenteel meer auto’s met eigen ogen bewonderen en niet in de omgeving springen. Continental zal de standplaats in Gifhorn in 2027 sluiten. Stiebel Eltron wil inspringen en gereedschap voor warmtepompen inzetten. Maar het segment is nog steeds niet actief. Am Standort von Stiebel Eltron in Holzminden sollen meer Hundert Jobsfallen. En Bosch heeft problemen met zijn eigen Zuliefer-Sparte, die een ander systeem voor de automatisering herstelt. Dit is waar het Hildesheim Standort vom Stellenabbau betreft. Die 150 Automobilzulieferer in Nedersaksen stehen extrem unter Druck.

Arbeitgeberverband spricht von Erdbeben

Für den Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall nicht überraschend. Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt zegt: „Het is een kwestie van goede trouw in de branche.“ Deze trend is een merkbarbard en treffe nun nicht nur de productie, onder de Entwicklung – dus wie jetzt bij Bertrandt. Die mensen zijn nieuwsgierig en kopen weinig auto’s. Viele Unternehmen hebben de inhoud van Bertrandt met Kurzarbeit über Wasser-inhoud. Als u de Auftragsbücher-leer wilt lezen. Die Folge seien Kündigungen. Alleen al in Nedersaksen zijn 100.000 banen beschikbaar, waaronder 150 Zulieferern in Gefahr. Deshalb fordert der Arbeitgeberverband, dass das Verbrennerverbot 2035 zurückgenommen wird. Volker Schmidt was erwartet von der Politik Planungssicherheit. De Verunsicherung der Branche müsse ein Ende haben. „De Leute sollen Autos, egal ob Verbrenner, Hybrid of Elektro.“

Gewerkschaft hofft auf Volkswagen

Het Gewerkschaft IG Metall-scharnier kan niet nachvollziehen, was de fabriek van Bertrandt. De problemen van de gezamenlijke sector zijn ernstig. Aber Sebastian Schien von der IG Metall Wolfsburg zei: „Bertrandt is actief in het instrument van die tijd in zijn eigen productie. Het instrument is nog niet beschikbaar en kan het komende jaar niet worden gebruikt.“ Deshalb ziet de IG Metall op een keinen Grund, gerade über Stellenabbau zu sprechen. U profiteert van een positieve impulswerksfeer en wij zorgen ervoor dat tarieftransacties sindsdien in Volkswagen worden opgenomen. Dan zou ik voor de behoeften van Bertrand kunnen zorgen en zien hoe deze door Volkswagen Autoteile worden ontworpen. „Na het ontbreken van de Tariff Verhandlungen werd de Planungssicherheit heroverwogen, maar de Nachfrage na de Entwicklungsdienstleistungen stonden op de steigers“, zegt Schien. Er zijn immers ideeën voor ‘creatieve en toekomstige oplossingen’.

De federale minister van Arbeid is in gesprek

Federaal Arbeidsminister Hubertus Heil (SPD) zal nauw blijven samenwerken met de IG Metall en de Betriebsräten in Tappenbeck. “Samen met onze acties is dit de reden waarom we in de auto-industrie rondlopen zonder de kosten van onze samenleving te beïnvloeden.” Heil, de Wahlkreis Gifhorn is, erwartet vom Unternehmen schnelle Gespräche, een sociaal-verträgliche zoekertje. De SPD Bundestagsabgeordnete für Gifhorn-Nord und Wolfsburg, Kirsikka Lansmann, was in mijn sociale en sociale kring betrokken bij de plannen bij Bertrandt. Als u zich zorgen maakt over uw oplossingen, kunt u uw kennis beschermen.

