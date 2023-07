Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben, nachdem am Sonntag in einer Schulturnhalle ein Betondach auf mehrere Menschen eingestürzt war, berichteten staatliche Medien am Montag.

Von diesen zehn starben sechs, nachdem Versuche, sie zu behandeln, fehlschlugen, berichtete der staatliche Sender CCTV.

Eine Person war noch eingeklemmt und Rettungsaktionen waren im Gange.

Zunächst ging man davon aus, dass etwa 15 Menschen unter den Trümmern eingeklemmt waren.

Doch die Behörden holten rund 14 Personen aus den Trümmern, berichtete CCTV. Ihr Alter ist noch nicht bekannt.

„Eine Such- und Rettungsaktion mit fast 160 Feuerwehrleuten und 39 Löschfahrzeugen wurde gestartet“, sagte der Sender.

Verantwortliche einer Baufirma festgenommen

Der tödliche Unfall ereignete sich in der Mittelschule Nr. 34 im Bezirk Longsha in der nordöstlichen Stadt Qiqihar.

Laut CCTV ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 14:56 Uhr Ortszeit (06:56 GMT), nach Angaben der Feuerwehr und Rettung der Provinz.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua sagte, Bauarbeiter hätten Perlit – eine Form von vulkanischem Glas – auf dem Dach angebracht. Eine erste Untersuchung ergab, dass starker Regen dazu geführt hatte, dass sich das Perlit ausdehnte und dadurch das Dach zum Einsturz brachte.

„Die Verantwortlichen des Bauunternehmens wurden in Polizeigewahrsam genommen“, sagte der Sender.

Berichten zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls 19 Personen in der Turnhalle, vier von ihnen konnten fliehen.

Eine Luftaufnahme der Szene aus Bildern in sozialen Medien zeigte ein völlig eingestürztes Dach mit Rettungskräften in der Turnhalle neben großen Betonblöcken.

Laxe Gebäudesicherheitsstandards sind oft der Grund für solche Unfälle in China, die keine Seltenheit sind.

rm/ab (Reuters, AFP)