We horen vaak veel over hoe slaapgebrek beïnvloedt onze fysiek en geestelijke gezondheid, maar verslapen kan ook leiden tot gezondheidsproblemen. Volgens recente statistieken van SingleCare hebben meer dan 50 miljoen volwassenen in de VS een slaapstoornis – of ze nu te weinig slapen of zich verslapen. De gemiddelde volwassene heeft elke nacht tussen de zeven en negen uur slaap nodig, dus als u consequent iets onder of boven slaapt, loopt u het risico chronische gezondheidsproblemen te ontwikkelen. Verderop zullen we bekijken waarom u zich vermoeid voelt.

Veelvoorkomende oorzaken van overmatige slaap en vermoeidheid

Als je jezelf hebt afgevraagd: “Waarom slaap ik zo veel?” weet dat er verschillende oorzaken zijn voor overmatig slapen. Het kan te wijten zijn aan spanning, eetpatroon, jetlag of een andere reden helemaal. Hier bespreken we waarom je de hele dag slaapt en hoe je dit kunt bestrijden.

Slaapstoornis

Slaapstoornissen zoals slapeloosheid, slaapapneu en het rustelozebenensyndroom zijn veelvoorkomende redenen slapeloze nachten. Als je ’s nachts niet genoeg rust krijgt, wil je misschien een dutje doen of proberen dit goed te maken door overdag meer uren te slapen. Met slapeloosheid ervaar je periodes van onvermogen om goed te slapen, wat soms kan worden behandeld met zaken als recepten of cognitieve gedragstherapie.

Slaapapneu is een ademhalingsaandoening die de slaap kan onderbreken, vaak behandeld door verschillende ademhalingsapparaten zoals een CPAP-machine. Het rustelozebenensyndroom is precies hoe het klinkt en kan het moeilijk maken om goed te slapen omdat je je benen moet bewegen. Ook dit kan worden behandeld met voorgeschreven medicijnen van uw arts.

Jetlag

Jetlag gooit je circadiane ritme uit de maling. Dit gebeurt wanneer u door tijdzones reist of een dagelijkse routine heeft die niet overeenkomt met uw natuurlijke routine slaap-waak cyclus. Als je ooit van de VS naar Europa bent gevlogen, heb je waarschijnlijk een paar dagen nodig gehad om terug te keren naar je normale slaapschema.

Tijdens dit periode van jetlag, vindt u het misschien moeilijk om in slaap te vallen en ervaart u andere perioden van slaap overdag. In het ideale geval, als u uw reis een dag of twee kunt plannen voordat u weer aan het werk moet, kan dit u helpen uw planning glad te strijken, maar u kunt uzelf het beste dwingen om de hele dag wakker te blijven en ’s nachts naar bed te gaan .

Angst of stress

Volgens Harvard Health zijn stress en angst in verband gebracht met slecht slapen. Mensen die angstig of gestrest zijn, hebben vaak moeite met inslapen en doorslapen. Vanwege deze verstoring van een vast slaapschema, zullen deze mensen af ​​en toe ook merken dat ze te veel slapen omdat hun lichaam probeert de verloren slaap in te halen.

Er zijn een paar manieren om de slaap te verbeteren als angst en stress de problemen zijn, voornamelijk door uw slaaphygiëne te verbeteren. Dat betekent dat je voor het slapen gaan succes moet hebben door ideale slaapomstandigheden te creëren: een donkere slaapkamer met een comfortabele temperatuur en geen schermen. Het kan ook helpen om eerder op de dag te sporten om je meer uit te putten en stimulerende middelen zoals alcohol, cafeïne en bepaalde voedingsmiddelen te vermijden.

Voeding

Terwijl je dat misschien is verteld kalkoen eten op Thanksgiving maakt je moe, dankzij de tryptofaan zit het waarschijnlijk in je hoofd. Hoewel tryptofaan je slaperig kan maken, werkt het tryptofaan in kalkoen niet op die manier vanwege de betrokken aminozuren.

Dat betekent echter niet dat er nog steeds geen verband bestaat tussen eten en slaap: het is mogelijk om overmatige slaperigheid te ervaren na het eten van grote hoeveelheden koolhydraten of eiwitten, aangezien het even duurt voordat het lichaam deze heeft verteerd, en dat werk maakt je systeem moe. U kunt zich om een ​​vergelijkbare reden ook extra moe voelen nadat u een grote maaltijd hebt gegeten. Eet in plaats daarvan kleinere maaltijden (niet te dicht bij bedtijd) en eet niet te veel problematisch voedsel zoals suiker of pasta.

Medische omstandigheden

Verschillende medische aandoeningen kunnen de slaap beïnvloeden, waaronder depressie, hartaandoeningen en sommige vormen van kanker. Onderzoek heeft sommige ziektes in verband gebracht met slaap omdat ze je hersenen aantasten. Een verstoring van de hersenfunctie kan zich uiten in een gebrek aan slaap of te veel slaap, afhankelijk van hoe uw medische toestand u beïnvloedt. Hoewel het moeilijk kan zijn om vast te stellen waarom u te veel slaapt, kan het een van deze ernstigere problemen zijn als het aanhoudt en u geen oorzaak kunt achterhalen. Als dat het geval is, is het belangrijk om uw arts te raadplegen om te bespreken wat er kan gebeuren.

Medicijnen

Tal van medicijnen kunnen je zelfs moe maken (net zoals sommige slapeloosheid kunnen veroorzaken). Antihistaminica, antidepressiva, spierverslappers, protonpompremmers en bètablokkers kunnen u moe maken. Hoewel sommige van deze medicijnen nuttig zijn in hun vermogen om slaap op te wekken – zoals een spierverslapper of antidepressivum – kunnen andere uw slaapschema zodanig verstoren dat het een groter probleem wordt. Als u momenteel een medicijn gebruikt dat uw slaap verstoort en ervoor zorgt dat u te veel slaapt, bespreek dit dan met uw arts om te zien of er een ander medicijn kan worden ingenomen.

Sergej Mironov/Getty Images



Blessures

Over het algemeen kun je je extra moe voelen als je jezelf bezeert – als je bijvoorbeeld een bot breekt of een spier verrekt. Dit is echter een goede zaak. Je lichaam moet hard werken om te genezen, waardoor je moe kunt worden. Dit kan ook worden verergerd door pijnstillers die u misschien gebruikt, die vaak ook slaap opwekken. Aan de andere kant zijn er momenten waarop een blessure je slaap verstoort vanwege de pijn. Er zijn niet veel manieren om daar doorheen te komen, behalve ervoor te zorgen dat uw bed comfortabel is opgesteld en uw arts een pijnregime te laten opstellen dat u kan helpen ’s nachts te rusten.

De verkeerde matras of kussens

Uw matras heeft veel te maken met hoe u ’s nachts slaapt, en het is belangrijk om een ​​matras te vinden dat geschikt is voor uw type slaper. Mensen die op hun rug slapen, hebben een ander nodig matras En kussen opstelling van degenen die op hun buik of zij slapen.

Kussens en matrassen hebben verschillende stevigheidsniveaus, die u moet kiezen op basis van uw favoriete slaaphoudingen. Als je een buikslaper bent en een stevig kussen hebt, slaap je misschien niet goed vanwege de pijn. De eerste stap om uw opstelling goed te krijgen, is weten welk type slaper u bent en uw bed dienovereenkomstig instellen.

Het drinken van overmatig alcohol of cafeïne

Je weet al dat cafeïne je slaap kan verstoren omdat het een stimulerend middel is. Als u te laat op de dag cafeïne binnenkrijgt, kunt u mogelijk niet goed slapen. Dat betekent dat je suf wakker wordt en meer cafeïne binnenkrijgt, waardoor je in een eindeloze cyclus van vermoeidheid terechtkomt die kan leiden tot verslapen. Aan de andere kant kan alcohol ervoor zorgen dat je gemakkelijk in slaap valt, maar dat is waarschijnlijk het geval zal niet goed slapen (en zal waarschijnlijk niet goed wakker worden). Deze verstoorde slaap kan ook betekenen dat je te veel later slaapt om het goed te maken. Om een ​​van deze problemen te voorkomen, moet u uw inname van cafeïne en alcohol beperken, vooral laat op de dag.

Slaapomgeving

Zelfs als je iemand bent die denkt dat ze overal kunnen slapen, zal het hoogstwaarschijnlijk geen kwaliteitsslaap zijn. Als je in een slechte slaapomgeving slaapt, krijg je mogelijk een slechte slaapkwaliteit, wat betekent dat je het later moet goedmaken en je vermoeid zult voelen totdat je dat doet. A goede slaapomgeving is een ontspannende donkere kamer met een aangename temperatuur en geen schermen. U kunt goed slapen als u een diffuser met lavendel gebruikt essentiële olie of een witte ruismachine.

De informatie in dit artikel is alleen voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.