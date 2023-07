Das College mag die meiste Zeit voller Spaß und Spiel sein, aber Sie möchten nicht unvorbereitet sein, wenn es an der Zeit ist, sich an die Arbeit zu machen. Der Besitz einer Anzughose und einer passenden Bluse ist praktisch, wenn Sie Präsentationen halten oder an Networking-Events und Meetings teilnehmen. Bei Nordstrom müssen Sie kein Vermögen für Markenkleidung ausgeben. Anzughosen von Kohl’s oder Target reichen völlig aus.