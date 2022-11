1 Toter, 1 Verletzter bei „schwerem Polizeivorfall“ in Prince Rupert, BC, sagt RCMP

Laut RCMP ist heute Morgen nach einem „schweren Polizeivorfall“ in Prince Rupert, BC, eine Person tot und eine weitere verletzt worden.

Die Polizei hat den Block um die Ocean Center Mall, einen Mehrzweck-Einkaufskomplex und Arbeitsplatz in der Innenstadt, zu dem auch Regierungsbüros gehören, abgesperrt.

Die Beamten sagten, sie seien gegen 8:30 Uhr PT am Tatort angekommen und hätten eine Person tot und eine weitere mit schweren Verletzungen vorgefunden.

Die Öffentlichkeit wird gebeten, sich von dem Gebiet fernzuhalten, während die Ermittler Beweise sammeln.

An diesem Morgen waren ein Dutzend Menschen vor dem Gebäude versammelt. Eine Frau wurde weinend gesehen.

RCMP Staff Sgt. Dave Uppal sagt, dass Unterstützung vorhanden ist, um denen zu helfen, die sie brauchen.

Premier David Eby drückte heute Morgen auf einer Pressekonferenz sein Mitgefühl aus und sagte: „Unser Herz geht an alle Betroffenen … alle Britisch-Kolumbianer denken an die Menschen in Prince Rupert.“