Die TSU Hafnerbach krijgt mit Vahid Kapidzic als nieuwe trainer in seizoen 2023/24. Der 41-Jährige kickte ua voor VSE St. Pölten, Sturm 19, Spratzern en Kilb. Als coach was er in Spratzern und zuletzt bei Gebietsliga-Meister Melk tätig.

„Met Vahid Kapidzic kommt een ervaren man, der als Fussballerviele Jahre höherklassig spielte en zuletzt mit dem SC Melk als Trainer Meister in der Gebietsliga wurde. Wir heißen unseren neuen Trainer herzlich willkommen and wünschen eine erfolgreiche Zeit bei der TSU“, teilt der Verein am Mittwochabend mit.