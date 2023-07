Hamburg. Vizemeister der Oberliga SV Eichede hat am Mittwochabend ein Testspiel im Hamburger SV III (Oberliga-Absteiger) gewann erwartungsgemäß mit 5:1. Die Tore für die Stormarner schossen Henrik Arnold (45.), Yago Heider (48.), Timon Henk (66.) und Arthur Blum (75., 85.). Für die rote Hose war Sepehr Nikoro (49.) erfolgreich.

Steinfeldt vertrat Kujawski

Mit Torwart Dennis Denmark, Silas Meyer und Blum kamen drei Spieler zum Einsatz, die am vergangenen Wochenende beim Belt Cup in Dänemark fehlten. Co-Trainer Sasha Steinfeldtder beruflich verhinderte Cheftrainer Paul Kujawski Die vertretene Mannschaft war mit der gezeigten Mannschaftsleistung teilweise zufrieden. „Die Jungs haben es richtig gemacht. Im Vergleich zu den Auftritten beim Belt Cup haben allerdings ein paar Prozente gefehlt. Die Spielbereitschaft hätte wie in Dänemark besser sein können“, resümierte Steinfeldt.

Staatspokal vor der Brust

Somit fehlte ihm die gewohnte Kompaktheit in der Defensive. Der ehemalige Kapitän der Liga sah Fortschritte im Spiel mit dem Ball. „Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. „Wenn die Chancen besser genutzt werden, wird der Sieg noch höher ausfallen“, sagte „Steini“. Positiv: Die Torschützen sind allesamt Neulinge. Am kommenden Samstag geht es für die Rot-Weißen weiter. Dann geht es in die erste Runde im Landespokal Husumer SV bei. Das Spiel wird um 14 Uhr in Lütjensee ausgetragen.

SV Eichede: Dänemark – Arnold, Witt (46. Pichelmann), Wulf (46. Arndt), Gelzer – Ehlers, Meyer – Henk, Bieche (46. Adam), Blum – Heider

LN