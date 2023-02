1. FC Union Berlin vs. Mainz – Fußballspielbericht – 4. Februar 2023

Union Berlins Jordan Pefok sicherte sich am Samstag mit einem Treffer in der 84. Minute einen 2:1-Heimsieg gegen Mainz und schickte sie mit ihrem vierten Ligasieg in Folge an die Spitze der Bundesliga.

Union kam aus 19 Spielen auf 39 Punkte, zwei vor Bayern München, die am Sonntag mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg den Spitzenplatz zurückerobern können. Der Tabellendritte Borussia Dortmund hat nach dem 5:1-Sieg gegen Freiburg ebenfalls 37 Punkte.

Union, in dieser Saison zu Hause ungeschlagen, hat nun zwei Ligasiege mehr als die Bayern verbucht, aber für die Spieler von Urs Fischer war jedes Titelgespräch irrelevant, da sich das Team mehr darauf konzentrierte, 40 Punkte zu sichern, um den Klassenerhalt zu sichern.

„Wir genießen die momentane Momentaufnahme, aber es ist noch ein langer, langer Weg“, sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel. „Wir wollen dort weiter oben an der Spitze bleiben, aber wir wissen, dass wir uns weiter verbessern müssen, wenn wir das schaffen wollen.“

„Es gibt viele gute Teams da draußen, die Meisterschaftsambitionen haben“, fügte er hinzu.

„Sobald wir dieses Ziel erreicht haben [40 points] wir setzen uns zusammen und definieren neue ziele. Wir haben noch viele harte Spiele vor uns.“

Die Gastgeber erwischten einen starken Start mit Jerome Roussillon und Rani Khedira, die knapp dran waren, bevor Kevin Behrens nach 32 Minuten zur verdienten Führung einwechselte.

Mainz hatte wenige Chancen im Spiel, aber sie bekamen in der 78. Minute dank einer VAR-Überprüfung einen Elfmeter für Handspiel und der eingewechselte Marcus Ingvartsen erzielte den Ausgleich.

Union brauchte dann sechs Minuten, um den Siegtreffer zu erzielen, wobei Jordan aus kurzer Distanz nach einer Flanke von Mainz einschlug, um ihre sensationelle Kampagne am Laufen zu halten.