Inhalt Lesen Sie auf einer Seite Inhalt

Seite 1 —

Einmal Champions League – und zurück Seite 2 —

Ein Team für den 14. Platz

Fans von Union Berlin konnten dieser Tage auf Facebook von einer Parabel lesen. Es beschreibt die Handlung eines alten ZDF-Films: Mutter und Tochter, wohlhabend, trafen auf einem Spielplatz immer wieder einen Obdachlosen mit Weihnachtsmannbart, der, zufrieden mit seinem einfachen Leben, dem Mädchen die tollsten Geschichten erzählte. Das Mädchen liebte es. Als sie krank wurde, kam die Mutter auf die Idee, den Obdachlosen zu waschen, einzukleiden und ihn in ihrer Wohnung wohnen zu lassen, damit er das Mädchen wieder aufmuntern würde. Doch der Obdachlose, der an die frische Luft gewöhnt war, konnte keinen Laut mehr von sich geben. Der Vogel konnte im goldenen Käfig nicht mehr singen. So wie die Spieler von Union Berlin, die einfach unbeschwerte Jungs waren, auf der Glanzbühne der Champions League ihre ganz besonderen Fähigkeiten verloren hätten, heißt es.

mehr zum Thema :

Union Berlin

Dirk Zingler :

„Gibt es einen Beauftragten für den Westen?“

Champions League :

„Ich kann jetzt nicht auf das Denkmal pinkeln, oder?“



Die Natur jedes Gleichnisses beinhaltet ein gewisses Maß an Schiefheit, aber auch ein gewisses Maß an Wahrheit. Also: Wer im letzten Jahrtausend beim 1. FC Union Berlin auftauchte, sah einen befreundeten Vorstadtverein mit ein paar Tausend halbproletarischen Ostberliner Fans, die möglichst weit von der Innenstadt entfernt waren Berlin bewässerte und genoss ihre kleine Fußballpflanze. Sie isolierten sich gerne in ihrem Köpenicker Dorf, damit alles so blieb, wie es immer war: eine Oase des halbwegs erträglichen Fußballs, der Freundschaft, des Biers und der Bratwurst.

Doch weil in diesen Zeiten nichts überall gleich bleibt, stieg Union 2019 durch harten, disziplinierten und schnörkellosen Kampffußball in die Bundesliga auf. Vier Jahre später stiegen die verschwörerischen Rennteufel ein Champions LeagueDer Traum aller Fußballfans und Großverdiener im Fußballgeschäft ist wahr geworden.

Alle Fußballfans? Nein. Die älteren Union-Spieler sahen den Erfolg mit gemischten Gefühlen, weil sie ahnten, was auf ihren Verein zukommen würde. Die graue Maus stand plötzlich vor enormen sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die der globale Fußballmarkt mit sich brachte.

Plötzlich wollte jeder Fan werden. Innerhalb weniger Jahre wuchs der Verein auf 60.000 Mitglieder. Doch nur etwa 20.000 davon passen in das Stadion An der Alten Försterei. Doch wenn nur ein Drittel der Fans den geliebten Verein besuchen darf, führt das zu Neid und Unmut. Die Champions-League-Spiele im Olympiastadion verstärkten wiederum die Widersprüche, weil sich die alteingesessenen Unioner plötzlich mit einer großen Masse von Partymenschen konfrontiert sahen, die Union als Mainstream-Event wahrnahmen und guten Fußball sehen wollten. Die Alten blicken kritisch auf die Neuen, die sie für sogenannte Erfolgsfans und Halbschwäben halten.

Sportlich war Union nie so gut, wie der Verein von Fußball-Erklärern dargestellt wurde. Der Trainer Urs Fischer befahl seinen Kickern: Nervig sein, gallig sein, den Gegner quälen, ihn zu Fehlern zwingen und zuschlagen, wenn er sie macht. Dieses einfache Konzept, das Fischer nicht mit Intellektualität ausschmückte, wurde von seinen durchschnittlichen, aber lernwilligen und fleißigen Spielern präzise umgesetzt. Die Union-Fans liebten ihren Urs für seine einfachen Botschaften und sein unkompliziertes Spiel. Fischer gab langweilige Interviews, die wegen ihres ungewöhnlichen Erfolgs aufgezeichnet wurden, wie zum Beispiel den siebeneinhalb Brief des Mose.

Aber Union ist nicht so schlecht, wie es derzeit dargestellt wird. In der Bundesliga und der Champions League brauchte es oft nur ein bisschen Glück, um erfolgreich zu sein.