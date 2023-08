„Wir haben gemerkt, dass wir nicht bei 100 Prozent sind. „Wir nehmen die drei Punkte mit, aber es kommt noch viel mehr“, sagte der neue Dortmunder Kapitän Emre Can bei Sky nach dem knappen und durchaus glücklichen 1:0-Sieg gegen den starken 1. FC Köln. Die Stimmen der Spiel.

FC-Trainer Steffen Baumgart zum unglücklichen Ergebnis: „In der zweiten Halbzeit haben wir es noch besser gemacht als in der ersten. Aber das Ergebnis ist so. Glückwunsch an Dortmund. Trotzdem geht man etwas traurig nach Hause. Aber das ist auch verständlich. Bis auf das Ergebnis ist vieles richtig gelaufen.“ ”

Baumgart über die Leistung seiner Mannschaft: „Ich bin mit den Jungs mehr als zufrieden, sie haben alles gegeben. Es war eine tolle Mannschaftsleistung. Wir haben mutig agiert und gute Chancen gehabt. Max (Finkgrafe) hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Heute hatten wir das Gefühl, dass es richtig war, ihn zu holen.“ Rasmus (Carstensen) hat gemerkt, wie intensiv die Bundesliga ist. Aus unserer Sicht hat er aber einen sehr guten Job gemacht.“

Baumgart über Selkes frühe Einwechslung: „Es war im Zeitplan. Er sollte eigentlich bis zur 60. Minute durchhalten. Er sollte mindestens 45 Minuten spielen, sonst hätte es keinen Sinn gemacht. Aber er hat einen guten Job gemacht mit seinem Lattenschuss und hätte vielleicht mehr Ruhe gebraucht.“ in ein oder zwei Situationen.“

Florian Kainz nach Niederlage in Dortmund: „Es ist extrem bitter“

FC-Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic: „Wir haben nicht alles richtig gemacht, sonst hätten wir gewonnen. Es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben gekämpft und umgesetzt, was der Trainer von uns wollte. Wir hätten etwas ruhiger sein sollen. Außerdem hat der letzte Pass gefehlt.“ .“

Ljubicic zu seiner Position: „Ich wurde vor zwei Jahren als Mittelfeldspieler aus Wien geholt, kann aber auch rechts spielen oder als Zehner agieren. In der Doppelsechs fühle ich mich aber sehr wohl.“

Ljubicic für eine mögliche Änderung: „Ich konzentriere mich einfach auf den FC und gebe im Training jeden Tag mein Bestes. Ich möchte mit der Mannschaft erfolgreichen Fußball spielen. Das ist das Einzige, was für mich zählt.“

FC-Angreifer Florian Kainz: „Es ist extrem bitter. Wir haben heute ein wirklich gutes Spiel gemacht und im Vergleich zum Pokalspiel eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Wir hatten einen guten Grip, haben nicht viel zugelassen und immer wieder gefährliche Vorstöße gemacht. Wenn man dann so spät noch ein Gegentor kassiert, es ist sehr nervig.“

FC-Verteidiger Timo Hübers: „Wir haben heute ein tolles Spiel gemacht. Wir hatten immer gute Ballgewinne, haben es dann aber oft nicht konstant zu Ende gebracht. Es war für uns heute sehr schwer zu spielen und wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient. Dennoch müssen wir jetzt nach vorne schauen. Wir.“ Auf dieser Leistung kann man auf jeden Fall aufbauen.“

BVB-Trainer Terzic: „Es gab heute nicht viel, was uns gefallen hat“

BVB-Trainer Edin Terzic: „Es gab heute nicht viel, was uns gefallen hat. Uns gefällt, dass wir die drei Punkte holen und dass wir nach Standardsituationen offensiv gefährlich waren. Daran haben wir viel gearbeitet. Aber es gab zu viel, was uns nicht gefallen hat.“ „Das haben wir in der Halbzeitpause versucht zu korrigieren. Auch mit ein paar Änderungen. Das einzig Positive war, dass wir als Sieger vom Platz gegangen sind.“

Emre Can (Kapitän Borussia Dortmund) zum Spiel: „Es war heute etwas Besonderes, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht bei 100 Prozent bin. Das haben wir generell gemerkt. Wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Wir müssen uns verbessern und es muss noch viel mehr kommen.“ Es ist wichtig, dass wir gewonnen haben. Auch wenn wir nicht gut gespielt haben.“

Gregor Kobel (Torwart Borussia Dortmund) zum Spiel: „Wir hätten es ruhiger angehen lassen können, aber am Ende ist jedes Bundesligaspiel ein Kampf. Das hat man heute im Auftaktspiel gesehen. Während Köln in der Defensive gut abgeschnitten hat, waren wir in der Offensive nicht so gut.“ (Okay, mit Sid)