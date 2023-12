1. FC Kaiserslautern: Trainer-Entscheidung gevallen | Sport

De trainer-suche in Lautern is …

Na de BILD-informatie werd Dimitrios Grammozis (45) gevolgd door Dirk Schuster (55) en was de Donnerstag uiterst succesvol. Grammozis soll Sonntag beim FCK unterschreiben.

Dimitrios Grammozis hoed van Sonntag das Sagen bij FCK Foto: WITTERS

Michael Wimmer (43), eveneens favoriet, volgt BILD-Informationen kein Thema meer. Wimmer blijft tot 2025 in Oostenrijk Wien unter Vertrag. Ze kunnen zich met eigen ogen vermaken en niet met één enkele Ablöse summe.

Neben Grammozis waren auch Lautern-Legende und Weltmeister Miroslav Klose (45) ein Thema (BILD-rapport).

Weißer Rasen zorgt voor Winterschlaf Der Blick in het Bayern-Stadion Quelle: BILD / Allianz-arena.com

Kurios: Grieche Grammozis war schon in Darmstadt Nachfolger von Schuster, als er in februari 2019 de damigen Zweitligisten übernahm is. In maart 2021 was daar Trainer von Schalke. Daarom is het tijd om daar wat tijd door te brengen. Dit is de Grammozis ohne Job.

In Samstagabend (20.30 uur) in Magdeburg was de Mannschaft noch de co-trainer Niklas Martin en Oliver Schäfer teleurgesteld, noch teammanager Florian Dick.