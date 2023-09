Dritter FCK-Sieg in Folge

Der 1. FC Kaiserslautern ist nach einem schwachen Saisonstart wieder in der Spur. Die „Roten Teufel“ haben am Samstagabend im Traditionsduell gegen den 1. FC Nürnberg den dritten Sieg in Folge eingefahren. Der Verein erholte sich nie von einem Dreier in der ersten Halbzeit.