Het lichaam van één slachtoffer is geborgen uit het puin van een monumentaal pand in het oude Montreal dat donderdag door brand is verwoest, terwijl zes andere mensen nog steeds worden vermist, zeiden functionarissen op een persconferentie zondagavond.

Dit is de eerste bevestigde dood sinds de brand, die door het drie verdiepingen tellende woongebouw met 15 eenheden op de kruising van Place d’Youville en Saint-Nicolas Street scheurde.

Steve Belzil, commandant van de brandstichtingsploeg van de politie van Montreal, zei dat het lichaam van het slachtoffer om 18.45 uur lokale tijd uit het puin werd gehaald.

“De stappen om dit slachtoffer te identificeren zullen worden genomen door onze partners in het forensisch wetenschappelijk laboratorium”, zei hij.

Geen andere details over het slachtoffer, inclusief hun geslacht of waar ze zich in het gebouw bevonden, werden vrijgegeven.

Sloopploegen zijn zondag begonnen met de ontmanteling van de bovenste twee verdiepingen van het gebouw. De brandweer moet het gebouw nog veilig kunnen betreden.

Volgens de politie is het nog te vroeg om de oorzaak van de brand vast te stellen.

“Ons doel is dat het onderzoek licht werpt op deze tragedie en antwoorden geeft aan de getroffen families”, zei Belzil.