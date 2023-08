Der FTX-Gründer sitzt im Gefängnis und wartet auf seine Strafe. (Foto: Reuters) Sam Bankman Fried

New York Der Gründer der bankrotten Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried, wartet im Gefängnis auf seinen Prozess wegen Verstößen gegen die Kaution. US-Bezirksrichter Lewis Kaplan stimmte bei einer Gerichtsverhandlung am Freitag dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu, die Kautionsanordnung aufzuheben, weil Bankman-Fried versucht hatte, Zeugen einzuschüchtern. Seine Verteidigung kündigte Berufung an.

Der Angeklagte habe wiederholt rote Linien überschritten, erklärte Kaplan. „Es gibt Grund zu der Annahme, dass der Angeklagte mindestens zweimal versucht hat, Zeugen zu manipulieren.“

Der Richter lehnte einen Antrag der Verteidigung ab, Bankman-Frieds Inhaftierung bis zur Einlegung eines Berufungsverfahrens auszusetzen. Bankman-Fried wurde nach der Anhörung in Handschellen abgeführt.

Dem 31-Jährigen werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. Der Anklageschrift zufolge hat er von seiner Krypto-Plattform FTX riesige Geldsummen von Investoren abgezweigt und damit Luxusimmobilien gekauft, Spenden an Politiker geleistet und riskante Finanztransaktionen durchgeführt.

