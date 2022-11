″Madrid steigt″ für den Gesundheitssektor | Aktuelles Europa | DW

Rund 670.000 Menschen versammelten sich nach Angaben der Veranstalter nach einem Sternenmarsch auf dem Cibeles-Platz im Zentrum der spanischen Hauptstadt. Ein Sprecher der Landesregierung sprach derweil von 200.000 Teilnehmern. Es gab Proteste gegen die Sparpolitik und die Pläne der konservativen Regionalregierung in Madrid, aufgrund des Personalmangels in den öffentlichen Gesundheitszentren einen Teil der Notfallversorgung online anzubieten.

Unter dem Motto „Madrid erhebt sich“ riefen verschiedene Bürgerinitiativen zur Teilnahme an der Kundgebung auf. Unter den Teilnehmern waren namhafte Künstler, teilweise ganze Familien mit Kindern und Großeltern, Politiker verschiedener Parteien, Gewerkschafter und Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie forderten neben mehr Investitionen auch den Rücktritt der regionalen Regierungschefin Isabel Díaz Ayuso.

„Reiches Madrid, schlechtes Management“

Die medizinische Grundversorgung in der Region Madrid steht seit Jahren unter Druck. Es fehlt an Geld und Mitarbeitern. Nach Angaben der Gewerkschaften wird die Situation durch schlechtes regionales Management verschlimmert. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass Madrid die spanische Region mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen ist. Dennoch wird hier pro Kopf am wenigsten für die medizinische Grundversorgung ausgegeben. Und die Hälfte des Geldes geht an die Privatwirtschaft.

Zielscheibe des Protests: Isabel Díaz Ayuso, Präsidentin der Regionalregierung der Autonomen Gemeinschaft Madrid

„Die seit 2010 vorgenommenen Kürzungen sind verheerend für die öffentliche Gesundheit. Die Situation ist jetzt nicht mehr tragbar“, sagte ein Arzt des Hospital de la Princesa der spanischen Nachrichtenagentur Europa Press. Ein anderer Demonstrant wurde von der Agentur mit den Worten zitiert: „Meine Ärztin hat für jeden Patienten nur zwei Minuten für die Operation und sie arbeitet auch in der Notaufnahme. Ich zahle meine Steuern, also ist der öffentliche Sektor von größter Bedeutung.“

rb/hf (AFP, AP, dpa)