″Humanity 1″ rettet Menschen aus Seenot im Mittelmeer | Aktuelles Europa | DW

Zwei Fischerboote und ein Flugzeug der Organisation Sea-Watch sollen das Team von „Humanity 1“ am Samstagabend auf den in Seenot geratenen Kahn in der maltesischen Such- und Rettungszone aufmerksam gemacht haben. Dem zweistöckigen Boot ging der Treibstoff aus. Nach Angaben der Organisation trug niemand an Bord eine Schwimmweste.

Kritik an den Behörden in Malta

„SOS Humanity“ übte massive Kritik an den Behörden in Malta. Die maltesische Rettungsbehörde stand mit einem Schiff der US-Regierung und einem Handelsschiff in Kontakt, um das Boot vor Ort zu sichern. Die Organisation kritisierte, dass die „Humanity 1“ bei der Rettungsaktion von der maltesischen Rettungsleitstelle ignoriert worden sei. Trotz Aufforderung erhielt die Besatzung von den maltesischen Behörden weder Informationen noch eine Koordinierung.

Private Organisationen retten im Mittelmeer regelmäßig Migranten, die auf ihrem Weg von den Küsten Tunesiens oder dem Bürgerkriegsland Libyen in die EU in Seenot geraten. Die Organisation SOS Méditerranée berichtete kürzlich, 34 Menschen aus einem Schlauchboot in Sicherheit gebracht zu haben. Einen Tag später brachte die Besatzung fast 40 weitere an Bord und hatte am Sonntagnachmittag insgesamt etwas mehr als 70 Gerettete auf ihrem Schiff.

Fast 300 Flüchtlinge hat die „Geo Barents“ am Samstag nach Italien gebracht

Am Samstag durften auch 293 Flüchtlinge die „Geo Barents“ im italienischen Taranto verlassen, wie die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“, die das private Rettungsschiff betreibt, auf Twitter mitteilte. Die Besatzung hatte in den vergangenen Tagen bei mehreren Einsätzen Schutzsuchende aus Seenot gerettet.

haz/kle (dpa, epd)