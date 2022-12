″Erhebliche Risiken beim Kauf von F-35-Kampfflugzeugen in den USA″ | Aktuell Deutschland | DW

Das Bundesverteidigungsministerium sieht nun erhebliche Risiken bei der geplanten Beschaffung von F-35-Tarnkappenbombern in den USA. Das geht aus einem vertraulichen Schreiben an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Das Ministerium warnt vor „Verzögerungen und Mehrkosten“ durch äußerst aufwendige Vorarbeiten. Der Geheimbrief wird als „VS – nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Es liegt der Nachrichtenagentur AFP vor. Zunächst hatte die „Bild-Zeitung“ daraus zitiert.

Flugplatz Büchel wohl nicht rechtzeitig fertig

Fraglich sei dem Schreiben zufolge, ob der für die F-35-Jets erforderliche Umbau des Bundeswehr-Flugplatzes Büchel in der Eifel wie geplant bis 2026 abgeschlossen werden könne. Dieser Zeitplan sei „sehr ambitioniert“. sagt das Papier. „Wir müssen daher mit Verzögerungen und zusätzlichen finanziellen Anforderungen rechnen, bevor die Infrastruktur fertiggestellt werden kann.“

Technische Probleme bei der Zulassung der Kampfjets

Zudem seien die Sicherheitsanforderungen der USA „kompliziert“. Auch dies kann zu Verzögerungen und Mehrkosten führen. Darüber hinaus sieht das Ministerium die Gefahr, dass die Zulassung zum Flugbetrieb der Stealth-Bomber in Deutschland „nicht rechtzeitig möglich ist“, weil die erforderlichen Unterlagen „aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht vorliegen oder zukünftig nicht zur Verfügung gestellt werden können“. Der Flugbetrieb könne dann „nur noch eingeschränkt aufgenommen werden“, heißt es in dem Entwurf.

Darüber hinaus weist das Verteidigungsministerium auf weitere Faktoren hin, die zu Preissteigerungen führen könnten: Inflation, Wechselkursschwankungen zwischen Euro und Dollar sowie steigende Produktionskosten. Die Gesamtkosten für den geplanten Kauf von 35 F-35-Jets werden auf 9,99 Milliarden Euro geschätzt. Das Geld soll aus dem 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds für die Bundeswehr kommen.

Krisensitzung am Montag

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums kündigte eine „enge Abstimmung“ und „Klärung offener Fragen“ mit dem Parlament an. Nach AFP-Informationen soll es am Montagnachmittag im Verteidigungsministerium zu einer Krisensitzung mit den Haushältern der Regierungsfraktionen kommen.

Der Kampfjet F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin gilt als das modernste Kampfflugzeug der Welt. Mit dem Stealth-Bomber will die Bundeswehr in den nächsten Jahren die vor mehr als 40 Jahren eingeführte Tornado-Flotte ersetzen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) gab den Kauf wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bekannt.

Damit soll auch eine zentrale Nato-Bündnisverpflichtung sichergestellt werden: die nukleare Teilhabe. Es geht um ein Abschreckungskonzept des Bündnisses, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben und diese im Notfall transportieren. Bisher wurde diese Aufgabe von den Tornados der Bundeswehr übernommen.

Ampel sorgt sich um Fahrplan

In der Ampelkoalition wächst nun die Sorge vor drohenden Verzögerungen. „Der Zeitplan für die Tornado-Nachfolge darf nicht gefährdet werden“, sagte FDP-Haushaltsexperte Karsten Klein. Er forderte Lambrecht auf, die Sache zu einer „Chefsache“ zu machen.

SPD-Politiker Andreas Schwarz, Chefberichterstatter im Verteidigungshaushaltsausschuss, sagte, es sei nicht hinnehmbar, dass das Parlament erst jetzt von den Problemen erfahre. Er erwartet vom Ministerium umfassende Informationen darüber, wie es die Risiken in den Griff bekommen will.

Scharfe Kritik aus der Union

Noch deutlicher wurde der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU). Er sagte: „Die Truppe und ganz Deutschland müssen sich nur schämen für diese neue Information. Es stellt sich die Frage, ob Unvermögen oder Absicht dahintersteckt.“ Er riet Bundeskanzler Olaf Scholz, den Verteidigungsminister zu wechseln.

Der CDU-Außenpolitiker Rodrich Kiesewetter stellte die Kaufentscheidung für die F-35 insgesamt in Frage. „Bei der F-35 geht es nicht nur um Flugplatz- und Zertifizierungsfragen“, sagte er. „Warum die F-35 als Lösung für den Tornado-Nachfolger gewählt wurde, ist völlig fraglich.“

Noch 2019 lehnte das Verteidigungsministerium den Kauf von F-35-Kampfflugzeugen auf Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen mit dem Hinweis auf schwer kalkulierbare technische Risiken ab. „Die Probleme waren also schon lange bekannt“, hieß es aus Parlamentskreisen.

