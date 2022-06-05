“يونهاب”: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ متعددة باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية على ما يبدو صواريخ باليستية متعددة باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) من موقعين على الأقل اليوم الأحد، حسبما نقلت وكالة “يونهاب” عن مصدر مطلع في سيئول.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد ما يعد العرض الثامن عشر للقوة لكوريا الشمالية هذا العام والثالث منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول منصبه في 10 مايو مع تعهد بالتشدد في التعامل مع بيونغ يانغ.

وأرسلت هيئة الأركان الكورية الجنوبية رسالة نصية بهذا الشأن إلى الصحفيين في حوالي الساعة 9:10 صباحا بالتوقيت المحلي دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا يشتبه في أنه من نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وصاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في البحر الشرقي في 25 مايو بعد رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سيئول وطوكيو.

وقال مسؤولون حكوميون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن بيونغ يانغ يبدو أنها أكملت الاستعدادات لتجربة نووية أخرى.

المصدر: “يونهاب”