يوليو 26, 2026

يكشف ديفيد سبيد عن شعور كريس فارلي بشأن خسارة دور “رجل الكابل” الشهير

أحمد منصور يوليو 26, 2026
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كريس فارلي “لم يعجبه” أنه كان عليه أن يتولى دور البطولة ال رجل الكابل من أجل التصوير خروف أسودكشف ديفيد سبيد في حلقة جديدة من برنامجه يطير على الحائط بودكاست.

تم إرفاق فارلي بالدور الرئيسي في ال رجل الكابل عندما اشترت شركة Columbia Pictures السيناريو في عام 1994 وكان من المقرر أن تجني 3 ملايين دولار من الفيلم. ال ساترداي نايت لايف وقع النجم على القيام به تومي بوي في نفس العام، والتي تضمنت صفقة من صورتين مع شركة باراماونت.

ديفيد سبيد وكريس فارلي
لعب ديفيد سبيد وكريس فارلي دور البطولة معًا في فيلم “Tommy Boy” ثم فيلم “Black Sheep”. جيف كرافيتز / شركة فيلم ماجيك

كان عليه في النهاية أن يبتعد رجل الكابل لتصوير خروف أسود ونتيجة لذلك، ذهبت الوظيفة إلى جيم كاري، الذي لعب دور فني تلفزيون متطفل مقابل ماثيو برودريك.

“كنا نركب تومي بوي“، قال سبيد، الذي شارك في البطولة مع فارلي على حد سواء SNL وفي الفيلم الكوميدي عام 1995. “نحن فقط مثل ،” نحن نفعل فقط ” تومي بوي مرة أخرى بعنوان مختلف. انها ممتعة. دعونا نفعل ذلك. أعني أن الجميع بخير معها. نحن جميعا نعرف عملية الاحتيال. سنكون هناك ونتصرف بغباء مرة أخرى.

عندما سأله الضيف جيك جونسون عما إذا كان فارلي “p—ed” أو “جيدًا معه” عندما علم أنه اضطر إلى رفض The Cable Guy، كشف Spade قائلاً: “لم يحبه”.

لوس أنجلوس – 31 مارس: الفيلم
كريس فارلي في دور تومي كالاهان وروب لوي في دور بول باريش في فيلم “Tommy Boy”.

وقد قال سبايد ذلك من قبل أيضاً خروف أسود كان الأمر رسميًا، حيث حاول فارلي بمهارة تأخير إنتاجه.

قال سبيد مقلدًا شخصية فارلي: “”أنت تعلم”، “إذا كنت لا تعتقد أنه جاهز، فيمكننا دائمًا القيام بذلك في الصيف المقبل”، مضيفًا أن ما كان يحاول القيام به كان “واضحًا للغاية”.

باريس، فرنسا – 26 فبراير: حصل جيم كاري على جائزة سيزار الفخرية خلال حفل توزيع جوائز سيزار السينمائي الحادي والخمسين في L'Olympia في 26 فبراير 2026 في باريس، فرنسا. (تصوير ستيفان كاردينالي - كوربيس / كوربيس عبر غيتي إيماجز)
انتهى جيم كاري بلعب الدور الذي كان على فارلي أن يرفضه. ستيفان كاردينالي – كوربيس / كوربيس عبر Getty Images

في النهاية، لم تنجح تكتيكات التأخير التي اتبعها فارلي ولم يكن أمامه خيار سوى تنفيذ الأمر الواقع تومي بوي تتمة مع Spade بدلاً من البطولة في ما انتهى به الأمر ليكون أول فشل لـ Carrey في شباك التذاكر – على الرغم من كونه أول ممثل يحصل على 20 مليون دولار مقدمًا للفيلم.

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