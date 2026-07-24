يوليو 24, 2026

يضعف إعصار بيرثا ليتحول إلى منخفض استوائي، لكن رطوبته تستمر، مما يزيد من خطر الفيضانات في الشرق

أحمد منصور يوليو 24, 2026
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ضعفت قوة بيرثا إلى منخفض مساء الخميس على بعد 10 أميال شمال شرق هيوستن، على الرغم من أنها لا تزال تهطل الأمطار على أجزاء من شرق تكساس. يتكشف تهديد أمطار الفيضانات الأكثر انتشارًا في النظام على بعد مئات الأميال إلى الشرق.

يغذي عمود من الرطوبة الاستوائية المرتبطة ببيرثا أمطارًا غزيرة على طول جبهة باردة تمتد عبر الجنوب الشرقي.

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سكان يسيرون في مياه الفيضانات على طول بحيرة بونتشارترين في نيو أورليانز مع اقتراب العاصفة الاستوائية بيرثا من ساحل لويزيانا يوم الأربعاء 22 يوليو.

وستستمر هذه الرطوبة في تأجيج تهديد هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم الجمعة من شمال وجنوب كارولينا إلى الأجزاء الشمالية من جورجيا وألاباما، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات أكثر من المناطق القريبة من بيرثا نفسها. وقد تلقت بعض المناطق في ولاية كارولينا الشمالية بالفعل ما يكفي من الأمطار لمدة شهر في غضون أيام قليلة مع توقع المزيد في المستقبل.

وأدت الأمطار الغزيرة صباح الخميس إلى إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في جنوب شرق فيرجينيا وشرق كارولينا الشمالية وشرق تينيسي. أغلقت الفيضانات قسمًا قصيرًا من الطريق السريع 40 شمال غرب مدينة دورهام بولاية نورث كارولينا، صباح الخميس، وأعيد فتحه منذ ذلك الحين، وفقًا لإدارة النقل بالولاية.

كما تم إصدار تحذيرات من الفيضانات الخاطفة في ولاية كارولينا الشمالية، بما في ذلك جرينسبورو ووينستون سالم، ليلة الأربعاء، حيث انخفضت العواصف الشديدة إلى 6 بوصات من الأمطار خلال 12 ساعة. ولم ترد تقارير عن الفيضانات من المنطقة، حيث ساعد الجفاف الخطير والأمطار الطويلة، وليس الغزيرة، على تخفيف التهديد حتى الآن.

على الرغم من أن بيرثا أصبحت الآن منخفضًا، إلا أن بقاياه قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في شرق تكساس.

يمكن أن تجلب بقايا بيرثا ما بين 1 إلى 3 بوصات من الأمطار، مع إجماليات معزولة تبلغ 4 بوصات، إلى مناطق قليلة على طول ساحل خليج تكساس الأوسط وفي جنوب تكساس حتى ليلة الخميس. من الممكن حدوث فيضانات مفاجئة معزولة، لكن ظروف الأرض الجافة يجب أن تساعد في مكافحة تهديد أكبر.

كانت بيرثا هي العاصفة الثانية في موسم الأعاصير الأطلسية، والتي بدأت بداية بطيئة مقارنة بالسنوات الأخيرة حيث شددت ظاهرة النينيو قبضتها على أجزاء من الحوض.

بدأت رطوبة بيرثا تتدفق إلى جبهة بطيئة الحركة تمتد عبر جنوب شرق وجنوب فيرجينيا بشكل جدي يوم الأربعاء، مما مهد الطريق لتهديد الفيضانات المستمر.

تسببت العواصف صباح الأربعاء في حدوث فيضانات مفاجئة شمال نوكسفيل بولاية تينيسي، بعد هطول أمطار يصل ارتفاعها إلى خمس بوصات في غضون ساعات قليلة.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار حتى يوم الجمعة. تحتاج كارولينا الشمالية إلى هطول أمطار للمساعدة في إخماد ظروف الجفاف هناك، ولكن تكرار هطول الأمطار الغزيرة على نفس المناطق على مدار ساعات أو أيام قد يؤدي بسرعة إلى حدوث فيضانات مفاجئة خطيرة.

هناك خطر من المستوى 2 من 4 لفيضانات الأمطار في أجزاء من ولاية كارولينا غربًا إلى شمال ألاباما. الخميس إلى صباح الجمعة.

يمكن أن تصل معدلات هطول الأمطار بعد ظهر يوم الخميس إلى 2 بوصة في الساعة، وهي شدة يمكن أن تطغى بسرعة على أنظمة الصرف الصحي وتغمر المناطق الحضرية. وتعد أتلانتا وبرمنغهام وألاباما وشارلوت بولاية نورث كارولينا من بين المدن المعرضة للخطر.

سيستمر تهديد الفيضانات يوم الجمعة، مع وجود خطر من المستوى 2 من 4 يمتد من ولاية كارولينا الشمالية الساحلية عبر ساوث كارولينا وشمال جورجيا وشمال شرق ألاباما.

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