يسرا ونيللى يبدأن تصوير “روز وليلى” فى هذا الموعد

بدأ النجمتين يسرا ونيللي كريم، التحضيرات لمسلسلهم الجديد “روز وليلى” من إنتاج جمال العدل، ومن المفترض أن يبدأن تصوير منتصف الشهر الحالي، وتم التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في العمل منهم أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وآخرين كما تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل.

جدير بالذكر أن نيللي كريم شاركت في موسم رمضان 2022 بمسلسل “فاتن أمل حربى”، الذي حققت من خلاله نجاح كبير، وتناولت من خلاله فكرة قانون الأحوال الشخصية، وكان من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

أما يسرا فقد قدمت مسلسل “أحلام سعيدة” تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفه، وشارك فيه كل من مي كساب، غادة عادل، وشيماء سيف.