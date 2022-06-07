يسرا وبسمة وحسين فهمي وآسر ياسين يحتفلون باليوبيل البلاتيني لملكة إنجلترا … صور | خبر



شارك عدد كبير من الفنانين ورجال المجتمع الحفل الذي أقامه السفارة البريطانية بالقاهرة بمناسبة العيد لـ70 (اليوبيل البلاتيني) لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على عرش المملكة المتحدة.

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يسرا وحسين فهمي في حفل السفارة البريطانية

حضر من الفنانين كل من يسرا، وآسر ياسين، وحسين فهمي، وياسمين رئيس، وبسمة، وكريم قاسم، وصدقي صخر، وأمير المصري، وتامر هجرس.

آسر ياسين في حفل السفارة البريطانية

ياسمين رئيس في حفل السفارة البريطانية

يسرا ونجيب ساويرس في حفل السفارة البريطانية

تمت مراسم الاحتفال باليوبيل البلاتينى، خلال أربعة أيام متتالية 3 و5 يونيو الجاري، بالعديد من الاحتفالات في المملكة المتحدة وحول العالم.

يسرا وحسين فهمي في حفل السفارة البريطانية

أمير المصري في حفل السفارة البريطانية

وأطلت الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما) من شرفة قصر باكينجهام خلال العرض العسكري لإلقاء التحية على حشد ضم عشرات الآلاف من الأشخاص المحتشدين للاحتفال بعيد جلوسها على العرش.

ياسمين رئيس في حفل السفارة البريطانية

تامر هجرس في حفل السفارة البريطانية

الفنانون في حفل السفارة البريطانية

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