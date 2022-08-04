قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الحج والعمرة سمحت لجميع الزيارات سواء العائلة أو السياحية أو التجارية أو العمل، أداء مناسك العمرة داخل المملكة وزيارة المسجد النبوي.

وأعلن “حنفي” خلال حواره ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “dmc”، أنه يجوز للمرأة تحت سن 45 عاما أداء العمرة دون محرم، ويجوز للمعتمر التجول في الرياض وزيارة أهلهم في السعودية بجميع محافظات المملكة.

ولفت إلى أنه من حق المعتمر أداء أكثر من عمرة خلال تطبيقي “توكلنا “أو ”اعتمرنا”، منوها بأن مدة التأشيرة 90 يوما.

وأشار إلى أن عدد الحجيج المصريين بلغ 2 مليون ونصف المليون مواطن يعملون بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المصريين بالسعودية يعيشون حياة متشابهة كما يعيشونها في مصر ولا يشعرون بالغربة بسبب أن العادات والتقاليد متشابهة إلى حد كبير.

ونوه بأن الثقافة السعودية أصبحت متشابهة بالثقافة المصرية في عهد الأمير محمد بن سلمان، موضحا أن الاتحاد المصري بالسعودية يعمل على المساعدة في حل مشاكل المواطنين المصريين بالسعودية بالحلول العرفية بين صاحب العمل والعامل.