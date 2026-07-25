يجب على يانكيز أن يتعلموا درس بن رايس من اختراق أنتوني سيجلر لفريق ريد سوكس

تم إحياء فريق بوسطن ريد سوكس لعام 2026 في منتصف الموسم، مقابل عشرة سنتات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المسار السخيف تمامًا لدوران البداية. تمامًا مثل فريق نيو إنجلاند باتريوتس لعام 2025، تم تحفيزهم من خلال اللعب ضد حثالة دوري البيسبول الرئيسي، بما في ذلك يانكيز المنضب، وهم الآن يحققون المعجزات، معتقدين أنهم قادرون على التغلب على أي شخص… لأنهم لم يخسروا أي مباراة خلال ثلثي الشهر. وبينما يكون الرمي هو المحرك، فإن اللاعب غير المعروف أنتوني سيجلر والاستحواذ خارج الموسم كاليب دوربين هما وجوه العملية، حيث قام كلابهم القذرون بتنشيط القائمة وقاعدة المعجبين.

ليس من المستغرب أن يكون كلاهما يانكيز سابقين، على الرغم من أن صعود سيجلر كان أكثر صعوبة في توقع حدوثه، مع الأخذ في الاعتبار أن دوربين كاد أن يفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الوطني لهذا العام الموسم الماضي وكان سيجلر لاعبًا صغيرًا في الدوري وكان يكدح في الغالب في نظام القاذفات. ومع ذلك، هناك درس هنا، وهو درس لم تكتشفه نيويورك أبدًا وفريق ميلووكي برويرز (ولاحقًا فريق ريد سوكس).

تمت صياغة Seigler في الجولة الأولى باعتباره ماسكًا متعدد الاستخدامات، وهو شخص ينتمي خلف الطبق ولكن يمكنه في النهاية تبديل المواقف وتغطية الملعب بكفاءة. بصفته أحد لاعبي يانكيز المحتملين، كان – لا ينبغي أن يكون وقحًا – غير منتج، إن لم يكن غائبًا، حتى عام 2023، وهو الموسم الأول الذي جربه مع القاعدة الثانية في سومرست ووسع آفاقه.

خارج لعبة واحدة في المجال الأيمن في عام 2021 (كان يجب أن تكون حادثة قريبة)، تناوب Seigler بين الماسك وDH، والتآكل خلف الطبق كاد أن يقتل حياته المهنية. لم يتمكن حتى من لعب 40 مباراة صحية في موسم واحد حتى لعب 97 مباراة في عام 2022، ثم انخفض مرة أخرى إلى 67 مباراة في عام 2023، مسجلاً رقمًا مؤسفًا يبلغ 0.166. في عام 2024، وجد أخيرًا بعض مظاهر مصيره في Double-A، حيث سجل .748 OPS في 118 مباراة Double-A، كل ذلك قضى في القاعدة الثانية. في الموسم التالي، في نظام Brewers، ارتفع معدل OPS إلى 0.892. الآن هو في بوسطن – بالطبع هو كذلك – وهو ليس بصحة جيدة فحسب، بل هو المنشط الأساسي لفريق سوكس. مرة أخرى، من يدري كم من الوقت سيستمر هذا – لقد انخفض إلى متوسط ​​0.256 و0.737 OPS في العام، وقد يكون بدوام جزئي عندما يحين وقت العمل – لكن تحوله الدائم إلى القاعدة الثانية قد غير حياته المهنية وحياته، وهو أمر اكتشفه فريق يانكيز فقط في موسمه الأخير في النظام.

صعود أنتوني سيجلر له تجاعيد بن رايس لبناء قائمة يانكيز

فليكن هذا تحذيرًا لكل من يحاول معرفة مستقبل بن رايس بعد عام 2026: ربما يتمتع بأهلية التقاط الكرة، لكنه كذلك. لا. لا الماسك. ربما كانت فكرة رائعة تجربة مناورته خلف اللوحة الموسم الماضي لاستيعاب بول جولدشميت، وقد يكون من المغري التفكير في مستقبل خالٍ من أوستن ويلز والذي يمكن أن يساعد رايس في خلقه، لكن البلى ليس مجرد تعقيد محتمل. إنها طريقة حياة تغير مسيرتك المهنية، ومن الحماقة أن تطرحها على رايس في منتصف الطريق (وهذا يعتبر سخاء).

يمكن أن يكون رايس لاعبًا ثالثًا في حالة الطوارئ، لكنه يجب أن يكون أول لاعب أساسي (و DH، عندما يحتاج إلى استراحة) لما تبقى من مسيرته في يانكيز. يجب أن تكون السنوات الخمس التي قضاها سيغلر كصائد معاقب في نظام نيويورك بمثابة حكاية تحذيرية لأي شخص يفكر في أن يصبح لطيفًا للغاية هنا.