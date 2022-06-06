ياسمين عبد العزيز تعود من سويسرا بعد رحلة فحوصات وعلاج

عادت النجمة ياسمين عبد العزيز مساء أمس إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد أن خضعت لفحوصات طبية للاطمئنان على استقرار وضعها الصحي بعد أزمتها الطبية التي لازمتها العام الماضي بعد الخضوع لجراحة فاشلة في مصر، وأشارت مصادر إلى أن ياسمين خضعت في رحلتها الأخيرة لجراحة جديدة.

ياسمين عبد العزيز – الصور من جلسة تصوير خاصة بغلاف سيدتي العدد 2148

وحسب المصادر نفسها تلقت ياسمين نصيحة من فريقها الطبي المعالج في جنيف، بضرورة التزام منزلها والخضوع للراحة التامة وعدم التعرض للضغوطات أو الإرهاق.

وكانت قد تعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، حيث نشرت صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر “استورى” حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت قائلة: أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة.

وبعدها نشرت ياسمين عبد العزيز رسالة مؤثرة عن ثقتها في تعويض الله لها على ما تكبدت من ألم في صمت، عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام وافتتحتها بقوله تعالى “ولسوف يعطيك ربك فترضى”، وتابعت: الله لم يعدْك بالعطاء فقط، بل العطاء حتى الرضا، سيعوضك لأنك رضيت في وقت لم يكن فيه الرضا عليك سهلاً.

وأضافت: سيعوضك الله عن كل هذا العبء الذي حملته وحدك، سيعوضك عن كل الأوجاع التي قاومتها دون أن تتكلم، لأنه يعلم كل ما رأيته في حياتك ولم تخبر به أحدًا، لأنه الله سيجبر بخاطرك وسيرضيك وسيعطيك.

ولم تكشف ياسمين عبد العزيز طبيعة وعكتها الصحية وهل لها صلة بأزمتها الصحية الكبرى التي عانت منها على مدار العام الماضي، واكتفت بتعليق عام عن نعمة الصحة قائلة: أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام سيدتي»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن»