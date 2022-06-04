ويجز يرتدي العلم الفلسطيني في حفله الغنائي بباريس (صورة وفيديو) | خبر



نشر مطرب الراب ويجز عبر حسابه الرسمي في إنستجرام صورة له على المسرح، أثناء إحيائه حفلا غنائيا في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم.

وظهر ويجز في الصورة مرتديا علما فلسطينيا كبيرا ليتفاعل معه جمهور الحفل، كما نشر فيديو من الحفل وكتب معلقا عليه : “مكنتش متخيل انى هشوف جمهور زى دا فى باريس، بجد مبسوط بيكم قوى و مش قادر استنى المرة الجاية”.

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وتداول مستخدمو موقع تويتر مقاطع فيديو وصفت بأنها من نفس الحفل لويجز، وظهر بها وهو يرتدي الشال الفلسطيني، فيما اعتبره الجمهور دعما للقضية الفلسطينية.

#ويجز لابس كوفية لدعم القضية الفلسطينة من حفلته في #باريس 🗼 pic.twitter.com/mBu4iRaDca — راب سين – Rap Scene (@RapSceneAr) June 4, 2022

وطرح ويجز مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنية “بعودة يا بلادي”، وهي الأغنية الترويجية لفيلم “كباتن الزعتري”.

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وفي وقت سابق قرر مخرج ومنتج الفيلم علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباح أغنية “بعودة يا بلادي” إلى مخيم الزعتري بالأردن.

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