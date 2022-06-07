ولي عهد بوتان ذو الست سنوات يجري أول مشاركة فردية

أجرى ولي عهد بوتان أول مشاركته الفردية بمناسبة يوم ميلاد والدته الملكة “جيتسون بيما” الثاني والثلاثين، حيث افتتح “دروك غيالسي جيغمي نامجيل” أو “الغيلسي”، كما هو معروف في بوتان، معمل Super Fab Lab (SFL) في تيك بارك في تيمفو وشبكة FabLab، والذي يُعد الثالث من نوعه في العالم.تم بناء Super FabLab من قِبَل دروك القابضة والاستثمارات، والجمعية الملكية للتعليم STEM، ومركزBits and Atoms ، MIT. كما ترعى وزارة الخارجية الأمريكية المشروع، من خلال مؤسسة بوتان في واشنطن العاصمة.

تم إعطاء الطفل البالغ من العمر ست سنوات جولة في المواقع وكشف النقاب عن لوحة للافتتاح توضح اسمه وتاريخ الافتتاح.

تتم إدارة وتشغيل SFL بواسطة قسم InnoTech في DHI، ويتم إدارة FabLab من قبل مؤسسات مختلفة بناءً على مواقعها.

موقع Fab Lab

سيكون موقع Fab Lab في ثلاثة مواقع إضافية: معهد دروك جيالبو في بانجبيسا في بارو، معهد جيغمي وانغشوك لتدريب القوة (JWPTI) في جيلفو، و Bio FabLab في كلية الموارد الطبيعية (CNR) في لوبيسا. يتم تمويلهم من قِبَل الحكومة الملكية من خلال وزارة العمل والموارد البشرية. كما تقدم لجنة السعادة الوطنية الإجمالية الدعم.

يُعد SFL هو المختبر الثاني خارج الولايات المتحدة ولديه أحدث معدات التصنيع، مما يوفر للبوتانيين فرصة الوصول إلى الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والمسح الضوئي والعديد من معدات التصنيع الرقمية الأخرى لتحويل أفكارهم إلى واقع.

تم تطوير FabLab من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة ويسمح للناس ببناء العديد من الأشياء من خلال أدوات الكمبيوتر والآلات.

يوم ميلاد الملكة جيتسون بيما

احتفلت الملكة “جيتسون بيما” يوم السبت 4 يونيو بيوم ميلادها الثاني والثلاثين. وبهذه المناسبة، أصدر البيت الملكي في بوتان صورة جديدة للملكة.

ولدت “جيتسون بيما” في 4 يونيو 1990 في تيمفو، عاصمة بوتان وأكبر مدنها. أصبحت ملكة بوتان باعتبارها زوجة الملك “جيغمي خيسار نامجيل وانجتشوك”، وهي حالياً أصغر ملكة في العالم.

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