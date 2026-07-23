ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء باكستان

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1:10 مساءً – 23/07/2026 – 1 مشاهدات

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وفي بداية الاتصال، جدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة واستنكار بلاده للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وتهديده لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم باكستان الثابت والثابت لأمن المملكة وسيادتها.

وتم خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.