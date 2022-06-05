وليد توفيق يكشف عن أول حب في حياته ولقائه مع العندليب

تصدر اسم المطرب اللبناني وليد توفيق، محرك البحث “جوجل”، بعد أن كشف عن تفاصيل خاصة عن حياته للمرة الأولى، وذلك في تصريحات أدلى بها في برنامج “بالخط العريض” الذي يذاع على قناة “الحياة” المصرية”.

تفاصيل خاصة عن وليد توفيق:

وكشف وليد توفيق، خلال حواره بالبرنامج، عن حبه الأول، لافتًا إلى أنها كانت مصرية ومن خارج الوسط الفني، رافضًا ذكر أي تفاصيل عنها احترامًا لها.

وعن زوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون السابقة، أشار إلى أن اللقاء الأول بينهما تم صدفة، ثم حدث تعارف وتزوجا، وأنجبا “الوليد ونور”، موضحًا أنها تتفهم طبيعة عمله ووجود المعجبات في حياته، فهناك معجبة على تواصل معه منذ ٢٥ عامًا.

ولفت وليد توفيق إلى أنه شعر بالندم على قراره الإجباري بعدم استكمال تعليمه، بسبب التزامه بالإنفاق على أشقائه السبعة، موضحًا أن الموهبة مهمة في عالم الفن، ولكن التعليم يصقلها.

لقاؤه مع العندليب:

وتذكر لقاءه الأول بالفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عندما جاء إلى مصر للمرة الأولى، وحضر حفلًا في منزل زوج الفنانة المصرية زبيدة ثروت، مؤكدًا أنه كان ينتظر لقاء نجمه المفضل “العندليب”، وعندما شاهده سلّم عليه واحتضنه قائلًا: “كانت رائحته دواء.. كان مريضًا”.

وأشار إلى أنه غنى أمامه، وأشاد به عبدالحليم حافظ الذي قال له: “أنا سمعت أغنيتك قمر الليل”، مقدمًا له نصيحة بالتركيز على أغانيه وليس على أي شيء آخر.